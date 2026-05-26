Salvador Burguet, sobre las joyas del despacho de Zapatero: "No es muy probable que sean herencia o patrimonio propio"

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional incautaron del despacho del expresidente del Gobierno una caja fuerte. En su interior encontraron varias joyas, relojes, brazalete y pulseras que, según la secretaria de José Luis Rodríguez Zapatero, corresponderán a una herencia de su esposa, Sonsoles Espinosa, y a "regalos de viajes".

Al especialista en Inteligencia y Seguridad, Salvador Burguet, lo hallado en el despacho de Zapatero, le genera sospechas: "No me cuadra mucho". Explica que las joyas se pueden dividir en dos grupos. En el primero se encontrarían las "llamativas y más suculentas", mientras que en el segundo entrarían los "relojes, sortijas y collares", es decir, las "piezas más desgastadas, antiguas, que se notas que han tenido uso".

Sobre el primer grupo considera que "no es muy probable que sean herencia o patrimonio propio", señalando que "la procedencia es un poco diferente", pero no "extraño" en "entornos delictivos" . Cuenta que a los altos cargos se les paga en "pago especie, un pago no monetario" utilizado "en operaciones de inteligencia industriar". Sin embargo "un pago en estas piezas, es prácticamente irrastreable ".

Y apunta que son muy semejantes, las unas de las otras: "Las joyas tienen un diseño clásico pero no hay variedad de forma, son casi todas iguales". Señala no conocer "a nadie que se compre una hoy y el año que viene otra y sea prácticamente igual que la anterior. No encaja mucho".

Su valor

María Gertrudis Alcázar, secretaria de Zapatero, explicó que se trataban de regalos. En el caso de que sea cierto, estos "deben estar controladas por Patrimonio y si son oficiales deben de tener su certificado". Sobre el valor de las joyas, subraya que en su venta despiezada es cuando tienen más valor: "El valor del metal se revaloriza cada día. No es el valor que tiene hoy, sino el que puede tener meses después".

El especialista cree que su valor ronda entre los 600.000 y 1.000.0000 de euros, asegurando que "es muy fácil llegar a esa conclusión". "Si te metes a un famoso portal estadounidense y buscas, por ejemplo, sortijas con zafiro o rubies -joyas muy pequeñas, observas que una sola alcanza el valor de 40.000 euros", explica, añadiendo: "Imagínate las que tiene Zapatero. Es evidente que el valor es muy muy superior y hablaríamos de mucho dinero".

La herencia de su madre

Además de Gertrudis, el propio Zapatero ha asegurado que esas joyas pertenecer a la herencia de su madre, su suegra y regaladas. La UDEF también ha incautado dos memorias USB, dos discos duros y varias carpetas con documentación con el nombre de empresas que aparecen en la investigación del caso Plus Ultra.

No obstante, el informe señala el despacho del expresidente como un posible "espacio idóneo para la canalización y custodia de la planificación estratégica de las instrucciones que conlleven mayor sensibilidad". La oficina, ubicada en la primera planta del número 35 de la calle Ferraz, muy próxima la sede del PSOE "no constituía un mero espacio administrativo, sino que desde allí se opera como un núcleo de emisión de instrucciones que serían canalizadas a través de soportes informáticos desde los equipos del personal a su disposición".

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