La madre de la menor presuntamente asesinada por su novio en El Rubio: "Él pensó que si no era para él no era para nadie"

En El Rubio (Sevilla) no olvidan a Elia. Los vecinos han convocado una manifestación para pedir justicia por el crimen de Elia, asesinada presuntamente por su pareja sentimental el pasado 27 de abril.

Su exnovio Germán, de 21 años, habría disparado en su cabeza después de haber mantenido una relación con ella. Primero dijo que había sido un suicidio y que Elia se había quitado la vida mientras él había ido a comprar tabaco. Luego dijo que la menor falleció de un disparo accidental cuando manipulaba un arma de fabricación casera que él manejaba. Según el juez, la ejecutó en un garaje con una pequeña vivienda que en la que la pareja convivía por temporadas.

"Yo le vi arañazos en la cara y en la frente"

Su padre reconoce que llegó a sospechar que su hija era víctima de malos tratos pero cree que esta no le contó nada porque temía que él reaccionara de una forma violenta. "Yo le he visto arañazos en la cara y en la frente", señala. Tenía miedo de contar lo que estaba ocurriendo aunque lanzó una señal de alarma a un amigo al que le pidió que la fuera a buscar.

El presunto asesino, de 21 años, ejercía una fuerte presión sobre la menor. Tras ser detenido, aseguró que arrojó el arma a un arroyo pero dos meses y medio después del crimen el arma sigue sin desaparecer.

La madre de a víctima no tenía ninguna sospecha de que su hija sufriera malos tratos

María Ángeles, madre de Elia, quiere que se haga justicia por el crimen de su hija. "Hacerle eso a una niña con 17 años... Si no la quieres pues déjala pero eso de si no eres para mí no eres para nadie... eres un machista". Cuenta esta madre que no vio ningún signo que le hiciera pensar que era víctima de malos tratos.

Rafael, pareja de María Ángeles, habló con el presunto asesino de Elia. Un día le advirtió a Germán que si no se llevaban bien que se dejaran pero que no llegaran a la violencia. "Me dijo: "Jamás en la vida le pondría una mano en lo alto a tu hija"", recuerda. Las amigas de Elia le habían dicho que había una mala relación entre la pareja.