La madre de las dos niñas presuntamente asesinadas por su padre en Almería encontró los cuerpos en un cortijo de su expareja

Un hombre de 35 años ha acabado presuntamente con la vida de sus dos hijas de 2 y 4 años en Alboloduy, Almería. Este sujeto formaba parte del programa Viogen y tenía antecedentes penales por malos tratos hacia su expareja y madre de las niñas. El presunto asesino, que se ha quitado la vida tras el presunto crimen de las menores, había sido fichado ya por el sistema contra la violencia de género y tenía una orden de alejamiento en vigor contra su expareja, madre de las pequeñas.

Según las primeras investigaciones el hombre habría matado a las niñas por envenenamiento y después se habría suicidado. Las alarmas saltaron en torno a las 22.40 horas de este domingo cuando la madre encontró los cuerpos sin vida de sus hijas en un cortijo muy cerca del municipio de Las Alcubillas. La madre dejó a las niñas con el padre el pasado viernes en la localidad donde este reside para recogerlas el domingo y permitir que pasaran el fin de semana juntos.

"Habría un acuerdo tácito entre los padres para que él pudiera estar con las niñas"

El domingo por la tarde la mujer llamó al padre por teléfono y este no respondió a la llamada. Posteriormente la madre llama a la Guardia Civil para decir que algo pasa en la casa donde vive su expareja con sus dos hijas, informa el periodista y colaborador de Espejo Público Luis Fernando Durán. Apunta además que con los antecedentes que tenía este hombre el hecho de que tuviera a las niñas con él formaría parte de un acuerdo tácito verbal entre los dos progenitores.

Lamenta la periodista Mariló Montero que analizamos siempre el 'post' de lo sucedido y no se ataca el 'pre'. "Si se sabía cómo era este hombre no entiendo por qué no se encuentran las herramientas adecuadas para evitarlo. No hacemos nada lamentando asesinatos. Igual las leyes que se le aplican a la mujer que está siendo víctima de violencia de género se deberían aplicar a los hijos", mantiene