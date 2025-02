La lucha de Cristina, una madre con parálisis cerebral: "Hay personas que llegaron a decirme que había que caparme"

Cristina tiene 36 años y parálisis cerebral infantil. Es madre de Adelina, una niña de 3 años, y su objetivo es el de demostrar que la maternidad no está reñida con su enfermedad.

"Mi madre fue la primera que me dijo que lo iba a conseguir y que no debía de ponerme límites"

Llamó Adelina a su hija por su madre, la persona que más le impulsó a cumplir su sueño de tener hijos. "Fue la primera que me dijo: "Tú lo vas a conseguir, tú eres capaz, claro que puedes, no pongas límites", señala. Reconoce que hoy en día se encuentra con muchas personas que siguen teniendo prejuicios por el hecho de que sea madre teniendo parálisis. "Estoy luchando contra eso también, contra los prejuicios y el acoso en redes sociales. Me parece muy injusto lo que dicen y hacen sin conocerme de nada. Hay personas que llegaron a decirme que hay que caparme para que no tuviera hijos", afirma.

"Haces lo mismo que otras madres, pero de manera diferente"

Asegura que no hay ninguna limitación y las que hay "las pones tú". "Haces lo mismo que otras madres pero de manera diferente", señala. Reconoce que "obviamente" hay cosas que no puede hacer como cambiar pañales. "Lo intenté y no pude", afirma. Pero en el resto de tareas de la maternidad se maneja muy bien.

Tiene "una hija maravillosa" que le ayuda a ponerse los zapatos, se los quita e incluso la ayuda a levantarse si hace falta. "Me ayuda a acostarme y me da de comer", cuenta.

Señala que ha habido personas que incluso le han llegado a preguntar cómo hizo a su hija. "Yo les digo "Si quieres te lo dibujo, pero vamos, como todo el mundo cariño. Y me lo volvieron a reiterar hace poco. Yo digo que en una cama, como todo el mundo". Una pregunta que le molesta especialmente.

Cristina cuenta su historia para mostrar a otras persona en su misma situación que no hay barreras y que sufrir parálisis cerebral no debe ser un freno en la vida.

