Lolita Flores y Luis Mottola presentan en Espejo Público su obra de Teatro 'Llévame hasta el cielo'

Los actores Lolita Flores y Luís Mottola presentan en Espejo Público su obra de teatro 'Llévame hasta el cielo'. La obra se reestrena el 25 de agosto hasta el 12 de septiembre en el teatro Galileo (Madrid), ahora llamado Teatro Quique San Francisco, en honor al actor fallecido este 2021. "Para mi volver al Galileo con ese nombre significa muchísimo, Quique era prácticamente de mi familia, me hace mucha ilusión. Reencontrarnos con ese patio de Galileo y con la misma obra es un orgullo muy grande", señala Lolita.

Explican que se trata de una obra "cómica y corta" y aseguran que "la gente se lo va a pasar muy bien". Lolita es actriz de la obra y productora y explica: "Fue salir del confinamiento, tiré de mi equipo y nos ha salido bien". "No me puedo quejar, en mi profesión soy una privilegiada, la gente me quiere y va a vernos", comenta la actriz. Además, apunta que la pareja que hace junto con Luís Mottola como actores "a la gente le gusta, hay complicidad y química y eso atrae al público".

"Siempre ha funcionado bien, nos escuchamos muy bien", asegura Mottola. Además, tanto su hija, Elena Furiase, como su hijo, Guillermo Furiase, participan en la obra.

"José Luis Moreno me pagó religiosamente"

Por último, preguntada por las últimas noticias de José Luis Moreno, Lolita señala que ha trabajado en diversas ocasiones con el productor y asegura que con ella "se portó muy bien" y le pagó "religiosamente". La Policía lo detuvo a finales de junio por un presunto delito de estafa, involucrado en la operación 'Titella'.