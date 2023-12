La llamada al 112 de Pedro Muñoz, acusado de dejar a su pareja parapléjica: "Se ha caído mi mujer y no me responde"

Hoy por primera vez, escuchamos a Pedro Muñoz, al agresor, al acusado, el concejal al que piden 18 años de cárcel por el maltrato a Raquel. Pedro Muñoz llama al 112 para poder tener una cuartada: "Mire, esto es un accidente muy... Se ha caído mi mujer y no me responde". "Estoy en casa esto es una finca que está aquí en Toreno. Ella tiene 44 años vengan por favor." Susana Martínez es la única periodista que ha estado con la víctima: "Él llamó a esa hora y dio varias versiones: que a lo mejor se cayó porque subió al tejado a por la gata; que a lo mejor se subió al tejado a fumar y también ha dicho a otro testigo que a lo mejor se subió por el tejado para que él no la viera pasar porque estaban enfadadillos... Estas son las diferentes versiones que Pedro Muñoz ha dado tras encontrarse a Raquel ensangrentada, ya tetrapléjica y con 17 lesiones gravísimas."

Raquel era una chica deportista, activa y de repente su vida se paralizó por este miedo que no pudo vencer. Raquel llamó al 112 el 13 de Marzo de 2018 pidiendo ayuda pero nadie la escuchó, por eso hoy en el juicio algunos testigos de la policía de Ponferrada tendrán que responder al porqué no la auxiliaron en 2018, además Susana Martínez afirma que Pedro Muñoz había avisado a Raquel de que él tenía mucho poder, que tenía amigos muy poderosos y que nunca el 112 la iba a auxiliar. Lo más duro de todo esto es que exactamente lo que Pedro Muñoz afirmaba es lo que ocurrió.

La angustiosa llamada de la víctima al 112

Raquel llama al 112 el 13 de Marzo de 2018 dos años antes de que presuntamente Pedro Muñoz la tire por la ventana donde se escucha la voz de un hombre: "Raquel escúchame. Escúchame." Mientras ella le insistía diciéndole: "¡Suéltame! ¡Suéltame!" Y la llamada continúa con la voz de este hombre: "Mírame, mírame. Soy yo. Mira. Por favor. Quiero estar contigo, por favor. Estate conmigo por favor, no me dejes, que me muero". Y la mujer llorando y gritando desconsoladamente no podía decir nada más.

Tras esta angustiosa llamada el 112 no envió a nadie a socorrerla, Susana Martínez afirma lo siguiente: "El servicio de emergencias de la Junta de Castilla y León parece ser que su actuación fue impecable. Pasó el aviso a la policía nacionaly a la policía local de Ponferrada, la policía nacional se puso en contacto con la local para ver quién intervenía. La policía local que pertenece al ayuntamiento de Ponferrada dijo que se iban a hacer cargo ellos y no se sabe como el mensaje que se pone después en la ficha de Ponferrada dice 'ruido entre vecinos'."

Todos nos preguntamos lo mismo, ¿Cómo este sujeto que ha intentado pegar a una mujer de esa manera, puede ser concejal de bienestar social? ¿Y cómo un jefe de la policía niega la ayuda a una mujer?