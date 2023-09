El catedrático que intentó revisar la ley del 'Sólo Sí es Sí con Podemos': "Veían a los jueces como fascistas con toga"

A Javier Álvarez le llamaron desde el Gobierno cuando empezaron a ver las rebajas de penas provocadas por la ley del 'Sólo sí es sí'. Le pidieron que estudiara en profundidad la reforma de la norma y que negociara con Podemos cómo hacerla pero resultó imposible. "Podemos era absolutamente impermeable al diálogo, estuve discutiendo con la cúpula de Podemos y fue imposible llegar a ningún acuerdo con ellos" ha asegurado Álvarez en Espejo Público. El catedrático mantiene que desde Podemos no salían de su discurso y que seguían refiriéndose a los jueces como "fascistas con toga o reaccionarios".

"La ley es un disparate"

Javier Álvarez defiende que la ley está mal planteada y que "estaba cantado" que iba a tener esos problemas. Es más, asegura que comparte la visión de Esther Erice, la magistrada navarra que votó en contra de rebajar la pena al agresor de La Manada. Dice Álvarez que de inicio la acusación estuvo mal planteada, que "se hizo bastante mal".

Caso Rubiales: "habrá que esperar a la prueba"

Susanna Griso le ha preguntado también al catedrático por el Caso Rubiales, si considera que el beso que dio a Jenni Hermoso fue o no una agresión sexual. Javier Álvarez asegura que "lo de Rubiales es atentado contra la intimidad pero, de ahí a la agresión sexual, habrá que esperar a la prueba". Cree que el beso fue un atentado con la libertad sexual pero tiene dudas sobre si fue o no una agresión. "Un beso en la boca no necesariamente significa siempre y en todo caso agresión sexual".