La ministra de Justicia Pilar Llop, sobre la ley del solo sí es sí: "Asumo toda la responsabilidad de esta reforma"

La ministra de Justicia Pilar Llop asegura que desde que han tenido conocimiento de cómo se estaba aplicando la ley del 'sólo sí es sí' han actuado. Desde que supieron de la primera resolución que había bajado la pena en un crimen de la libertad sexual se pusieron a trabajar para ver qué estaba pasando.

En este tiempo han seguido analizando las sentencias y las resoluciones. Cuando han identificado el problema de las bajada de las penas han actuado con una solución técnica, mantiene. "Este nuevo modelo que se aplica con la ley del sólo sí es sí establece un abordaje desde el punto de vista integral de todo los aspectos que rodean los delitos de aspectos sexuales. Una mínima parte de esa ley afecta a la imposición de las penas y ha producido un efecto que no era el deseado".

¿Por qué ha fallado la ley?

Explica la ministra que el fallo en la norma se ha producido porque dos conductas que eran muy heterogéneas reguladas en distintos artículos en el código penal anterior de distinta manera se han unificado en un solo delito de las agresiones sexuales. Lo que tenía violencia e intimidación y lo que no era violento e intimidatorio se unifica y esto ha modificado las horquillas de las penas. Esto ha provocado desajustes en penas anteriormente impuestas y en esas reducciones no se ha aplicado una disposición transitoria en el código penal.

"Soy una persona discreta y he estado trabajando en lo técnico"

Cree Llop que es importante dar seguridad con esta reforma a todo el mundo y explicar a las víctimas que no se va a modificar el sistema de consentimiento explícito. Asegura que este mismo sistema lo ha adoptado Suecia pero considerando más grave esa legislación lo que es violento e intimidatorio "Cuando hay violencia, intimidación y anulación de la voluntad eso era un abuso y ahora es agresión y tiene que ser penado más grave".

Se siente responsable de la reforma legal y así lo afirma: "Asumo toda la responsabilidad de esta reforma porque he trabajado en ello. Soy una persona discreta, he estado trabajando en lo técnico y creía que era importante seguir con discreción para que las víctimas no tuvieran expectativas en un lado u otro".