Así se vive la trastienda de La Voz Kids: el equipo revela el trabajo que hace posible la Gran Final

Vocal coaches, músicos, operadores de steadycam, regiduría, dirección artística, producción, coordinación artística y redes muestran cómo se organiza el trabajo para que todo salga según lo previsto.

Los distintos equipos destacan la importancia de los ensayos y la coordinación, especialmente en la Final, que definen como una de las galas más grandes del programa y un reto que afrontan con ilusión.

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