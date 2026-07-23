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LA VOZ KIDS
Así se vive la trastienda de La Voz Kids: el equipo revela el trabajo que hace posible la Gran Final
Eva González recorre el detrás de las cámaras de La Voz Kids para mostrar cómo trabajan los profesionales que preparan cada actuación y afrontan una de las galas más exigentes de la edición.
Vocal coaches, músicos, operadores de steadycam, regiduría, dirección artística, producción, coordinación artística y redes muestran cómo se organiza el trabajo para que todo salga según lo previsto.
Los distintos equipos destacan la importancia de los ensayos y la coordinación, especialmente en la Final, que definen como una de las galas más grandes del programa y un reto que afrontan con ilusión.
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