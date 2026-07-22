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Mejores momentos | 22 de julio

Bernat firma el puente perfecto en ¡Salta! y remata la gesta... ¡con los Rolling Stones!

El concursante se ha visto contra las cuerdas, pero ha confiado precisamente en las de la guitarra de Keith Richards al ritmo de ‘(I can't get no) Satisfaction’.

Bernat firma el puente perfecto en ¡Salta! y remata la gesta... ¡con los Rolling Stones!

Bernat firma el puente perfecto en ¡Salta! y remata la gesta... ¡con los Rolling Stones!

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Bernat se ha enfrentado al puente de ¡Salta! desde el inicio, superando todas las trampillas con confianza y llegando al noveno nivel como última barrera antes de poder enfrentarse al premio de hasta 50.000 euros. En ese punto, se ha encontrado con un gran aliado musical: los Rolling Stones.

De las cuatro afirmaciones que se ha encontrado, la que mejor le sonaba a Bernat era la relacionada con la canción ‘(I can't get no) Satisfaction’. Literalmente, de lo que tenía que estar seguro es de que arranca con una guitarra. Cuando Manel Fuentes le ha metido presión para decidirse por esta apuesta, el concursante ha afirmado: “Me estás poniendo contras las cuerdas”. El presentador ha hilado muy bien la respuesta: “Cinco tiene la de Keith Richards”.

Sin pensarlo más, Bernat ha se ha quitado las gafas, ha confiado en los Stones y ha saltado… ¡sobre trampilla firme! Ha acertado y lo ha celebrado bailando junto a Manel. Sus compañeros, muy emocionados por su triunfo, se han despedido para dejar que Bernat se jugara el premio de ¡Salta!. ¡Dale al play!

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