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PASAPALABRA
Javier se la juega con su última respuesta para esquivar la Silla Azul en AlaZ
David firma una gran prueba con 22 aciertos y obliga a Javier a buscar el empate en los instantes finales, donde el madrileño tiene que asumir todos los riesgos.
David marca el ritmo desde el inicio gracias a una brillante primera ronda de diez aciertos consecutivos y completa la prueba con 22 respuestas correctas.
Con el tiempo en contra, Javier se ve obligado a decir una palabra que le sonaba en los últimos segundos para intentar igualar el marcador y evitar la temida Silla Azul.
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