Javier se la juega con su última respuesta para esquivar la Silla Azul en AlaZ

David marca el ritmo desde el inicio gracias a una brillante primera ronda de diez aciertos consecutivos y completa la prueba con 22 respuestas correctas.

Con el tiempo en contra, Javier se ve obligado a decir una palabra que le sonaba en los últimos segundos para intentar igualar el marcador y evitar la temida Silla Azul.

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