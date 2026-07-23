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Javier, obligado a arriesgar en el último segundo de AlaZ para evitar la Silla Azul

Javier, obligado a arriesgar en el último segundo de AlaZ para evitar la Silla Azul

PASAPALABRA

Javier se la juega con su última respuesta para esquivar la Silla Azul en AlaZ

David firma una gran prueba con 22 aciertos y obliga a Javier a buscar el empate en los instantes finales, donde el madrileño tiene que asumir todos los riesgos.

Patri Bea
Patri Bea
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David marca el ritmo desde el inicio gracias a una brillante primera ronda de diez aciertos consecutivos y completa la prueba con 22 respuestas correctas.

Con el tiempo en contra, Javier se ve obligado a decir una palabra que le sonaba en los últimos segundos para intentar igualar el marcador y evitar la temida Silla Azul.

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