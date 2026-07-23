La conmovedora victoria de Bernat en ¡Salta!: 20.000 euros para ayudar a su mujer e investigar su enfermedad

Después de haber hecho el puente solo, Bernat ha terminado de forma igual de brillante su aventura en ¡Salta!: ¡ganando 20.000 euros! Ha sido un desenlace tan tenso como emotivo, pues ya tenía en su mano 5.000 euros para una deseada guitarra. Sin embargo, ha decidido arriesgar pensando en una persona muy especial: su mujer.

Antes de saltar sobre el origen del nombre del ping-pong, Manel Fuentes ha recordado que Bernat también se ha puesto como objetivo ayudar a la investigación del síndrome de Steinert. Y ha sido después del salto cuando el concursante ha confesado que su mujer sufre está enfermedad rara. Entonces, ya no ha podido contener la emoción.

Bernat, intentando contener sus lágrimas, ha explicado que quiere adaptar su casa para que su mujer, Rosa, tenga un día a día mucho más cómodo pese a su enfermedad degenerativa. Conmovido por esta historia, Manel le ha aconsejado que, salvo tener muy clara la última respuesta, se plantara con los 20.000 euros, y así lo ha hecho el concursante. ¡Revive este emotivo final en el vídeo!

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