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Mejores momentos | 22 de julio

La conmovedora victoria de Bernat en ¡Salta!: 20.000 euros para ayudar a su mujer e investigar su enfermedad

El concursante se ha emocionado al ver que iba a poder mejorar la calidad de vida de su esposa y apoyar los estudios sobre el síndrome de Steinert.

La conmovedora victoria de Bernat en ¡Salta!

La conmovedora victoria de Bernat en ¡Salta!: 20.000 euros para ayudar a su mujer e investigar su enfermedad

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Después de haber hecho el puente solo, Bernat ha terminado de forma igual de brillante su aventura en ¡Salta!: ¡ganando 20.000 euros! Ha sido un desenlace tan tenso como emotivo, pues ya tenía en su mano 5.000 euros para una deseada guitarra. Sin embargo, ha decidido arriesgar pensando en una persona muy especial: su mujer.

Manel Fuentes aplaude el guiño de Bernat a las enfermedades raras

“Está bien siempre visualizarlas”: Manel Fuentes aplaude el guiño de Bernat a las enfermedades raras

Antes de saltar sobre el origen del nombre del ping-pong, Manel Fuentes ha recordado que Bernat también se ha puesto como objetivo ayudar a la investigación del síndrome de Steinert. Y ha sido después del salto cuando el concursante ha confesado que su mujer sufre está enfermedad rara. Entonces, ya no ha podido contener la emoción.

Bernat, intentando contener sus lágrimas, ha explicado que quiere adaptar su casa para que su mujer, Rosa, tenga un día a día mucho más cómodo pese a su enfermedad degenerativa. Conmovido por esta historia, Manel le ha aconsejado que, salvo tener muy clara la última respuesta, se plantara con los 20.000 euros, y así lo ha hecho el concursante. ¡Revive este emotivo final en el vídeo!

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Del cante de Alberto al zasca de David: gran pique en ¡Salta! por una canción de ABBA

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Bernat firma el puente perfecto en ¡Salta! y remata la gesta... ¡con los Rolling Stones!

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Javier, obligado a arriesgar en el último segundo de AlaZ para evitar la Silla Azul
AlaZ | 22 de julio

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Las bonitas palabras de despedida de David y Javier hacia los invitados de Pasapalabra: "Conoceros en persona ha sido un gustazo"
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"¡Por favor!": la desesperación de Roberto Leal ante el bloqueo de David y Javier con un tema de Quevedo
Mejores momentos | 22 de julio

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El presentador ha estado a punto de perder los nervios al ver que los dos concursantes de habían quedado en blanco con una canción que lo está petando.

Tania Llasera lo da todo al ritmo de 'Acalorado' tras ganar su duelo en La Pista contra Óscar Higares
Mejores momentos | 22 de julio

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Aunque a los dos contrincantes les ha costado mucho dar con la canción que se encondía en esta prueba, la presentadora ha llegado al título de la canción y se ha levantado a celebrarlo.

Barragán

Manuel Barragán se emociona al hablar del apoyo de su mujer Rosa durante su grave accidente: "Rosa, te quiero"

Miquel

Multado con 1.700 euros por arreglar la calle ante la falta de respuesta de la administración: "Es un bien para todos"

Sergio

Sergio Murillo, el único superviviente de su familia en la tragedia del camping de Biescas: "No lo olvidaré nunca"

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