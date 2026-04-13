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'Caso mascarillas'

El juicio del 'caso mascarillas' se reanuda este lunes con las declaraciones de la exmujer de Koldo y el socio de Aldama

Arranca la segunda semana del juicio con las declaraciones de Patricia Uriz Iriarte y Claudio Rivas.

Ábalos, Koldo y Aldama en el juicio del caso mascarillas

El juicio del 'caso mascarillas' se reanuda este lunes con las declaraciones de la exmujer de Koldo y el socio de Aldama | Antena 3 Noticias

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Juan Muñoz
Publicado:

El Tribunal Supremo retoma este lunes las sesiones del juicio por el 'caso mascarillas' y lo hace con las declaraciones de Patricia Uriz Iriarte, exmujer de Koldo García, y Claudio Rivas, socio del empresario Aldama en el sector de los hidrocarburos.

El nombre de este último ha salido varias veces entre los declarantes durante las primeras sesiones del juicio, por lo que su declaración de este lunes podría arrojar luz sobre la presunta trama.

Tanto Ábalos como Koldo y Aldama, los dos primeros en prisión, están acusados por la Fiscalía Anticorrupción por haber tejido una presunta red para posibilitar adjudicaciones irregulares de contratos de material sanitario durante la pandemia provocada por el coronavirus.

13 jornadas, un mes de juicio y más de 80 declaraciones

El juicio del 'caso mascarillas', que comenzó el pasado martes, constará de un total de trece sesiones que se desarrollarán a lo largo de todo el mes de abril. Más de 80 personas participarán en la vista, contando testigos, peritos y los propios acusados.

Los contratos investigados por Anticorrupción suman un total de 36 millones de euros, doce de ellos adjudicados a Puertos del Estado y 24 a ADIF, destinados a la compra de mascarillas a una empresa vinculada a Víctor de Aldama.

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