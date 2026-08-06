¿Podría Marruecos adueñarse del Mundial 2030?: "Tiene una obsesión con acoger la final"

Rocío Martínez asegura que Marruecos aspira a convertirse en la sede de la final del Mundial 2030, una posibilidad que, a su juicio, podría acabar perjudicando las aspiraciones de España. Durante su intervención, ha señalado la estrecha relación entre el presidente del organismo, Gianni Infantino, y el reino alauí, además de cuestionar algunas de las decisiones que está tomando la FIFA de cara a la próxima Copa del Mundo.

"Infantino le está dando todo a Marruecos"

Martínez recuerda que Gianni Infantino fue "el único invitado no diplomático" a la reciente Fiesta del Trono organizada por Mohamed VI, un gesto que interpreta como una muestra de la cercanía entre el presidente de la FIFA y el país norteafricano.

En su opinión, Infantino "solo mira por sus intereses y le está dando todo a Marruecos", un país que, según explica, se incorporó posteriormente a la candidatura conjunta que inicialmente impulsaban España y Portugal.

La periodista también recuerda que fue Pedro Sánchez quien, durante un viaje oficial a Marruecos en 2018, invitó al país a sumarse al proyecto mundialista. Según explica, Portugal no conocía entonces esa posibilidad y no fue hasta 2023 cuando Marruecos terminó integrándose en la candidatura.

El estadio más grande del mundo

Uno de los puntos en los que más ha insistido Martínez fue en el interés de Marruecos por albergar el partido decisivo del Mundial. "Tiene una obsesión con acoger la final del Mundial", afirmó, poniendo como ejemplo la construcción de un estadio en Casablanca con capacidad para 115.000 espectadores, que sería el más grande del mundo y contaría con unos 12.000 asientos reservados para invitados VIP.

Frente a esa aspiración, defiende que "lo lógico" sería que la final se disputara en España, al considerar que fue el país impulsor de la candidatura, cuenta con una amplia tradición futbolística, capacidad organizativa y, además, llega como vigente campeona del mundo.

Las elecciones de la FIFA serán en Rabat

Durante su intervención, la periodista también criticó la gestión de Infantino al frente de la FIFA. Asegura que "le ha estallado el fútbol en la cara" tras anunciar su intención de privatizar parte del Mundial, una propuesta que, según explicó, ha encontrado una fuerte oposición dentro del propio fútbol.

Asimismo, recuerda que el Mundial de 2030 será el primero que se dispute en tres continentes y sostiene que la FIFA "no da puntadas sin hilo", vinculando esa organización con la designación de Arabia Saudí como sede del Mundial de 2034.

Como último ejemplo del creciente protagonismo de Marruecos en los órganos de decisión del fútbol internacional, Martínez destaca que el próximo congreso de la FIFA, previsto para marzo y en el que se celebrarán las elecciones a la presidencia del organismo, tendrá lugar en Rabat. "¿Dónde se va a celebrar ese congreso para elegir al presidente? ¿A que no lo adivináis? En Rabat", concluye la periodista.

En ningún momento la FIFA ha anunciado oficialmente la sede de la final del Mundial de 2030, una decisión que sigue pendiente. Las declaraciones de Rocío Martínez reflejan su análisis sobre la influencia que, a su juicio, está adquiriendo Marruecos dentro del organismo y las consecuencias que ello podría tener para las aspiraciones españolas.

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