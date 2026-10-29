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Miguel, superviviente de la tragedia ferroviaria de Urda, Toledo: “No he vivido algo así en mi vida”

El testigo viajaba en el Iryo que ha sido embestido por el segundo tren.

Miguel, superviviente de la tragedia ferroviaria, relata el horror vivido: “No he vivido algo así en mi vida”

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Toledo se ha convertido en el epicentro de la actualidad tras el trágico accidente de tren ocurrido en Urda. Un acontecimiento que no ha pasado desapercibido en La mesa, donde Cristina Pardo ha reunido a sus colaboradores para comentar las últimas informaciones y reflexionar sobre lo sucedido.

Durante el programa, la presentadora ha querido hablar con Miguel Contreras, un superviviente que, tal y como ha contado, por suerte no tiene ningún rasguño.

El joven viajaba en el Iryo que ha sido alcanzado y ha contado cómo ha vivido el momento del impacto. Pese a que él no ha sufrido daños, el testigo ha contado que ha visto imágenes "de película de terror".

Miguel, que, según ha relatado, no tiene conocimientos de primeros auxilios, ha intentado ayudar en la medida de lo posible pero se ha visto frustrado ante su falta de experiencia.

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