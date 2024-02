Los jóvenes de la Generación Z se rebelan contra el mercado laboral: "No queremos vivir para trabajar"

Francisco Cerón es el gerente de una empresa de verificación de equipos médicos. Tiene 60 empleados a su cargo. Sobre la generación Z opina que "son muy inteligentes y basan su forma de ser en menor esfuerzo.

mayor rendimiento" Uno de sus trabajadores dice "Vivir para trabajar no es una forma de vida. Es mejor trabajar para vivir". Esa es la clave. Porque ¿Dónde está el equilibrio entre la vida profesional y la vida privada.? Eso es lo que busca la llamada Generación Z, los jóvenes nacidos en la década de los 90.

La opinión de los departamentos de Recursos Humanos

El modelo tradicional tiende a desaparecer. Los jóvenes quieren trabajar menos para poder conciliar. "A la hora de buscar un trabajo los jóvenes son muy exigentes. Piden 3 cosas básicas: Horario flexible, teletrabajo y muy buen salario" nos cuenta la directora de Personas y Talento de Kreab, Irune Casas.

"Hay veces que te dicen que quieren tener libres julio y agosto y estar en su casa. Eso ahora mismo no es un impedimento para avanzar en los procesos de selección. Cosa que era impensable hace unos años". Irune añade otra diferencia "Antiguamente tú buscabas un puesto de trabajo para toda la vida y ellos buscan experiencias que contribuyan a hacerles crecer como persona y como profesional" Por eso no suelen permanecer más de 3 años en la misma empresa.

Hablan los jóvenes

Preguntamos a los jóvenes trabajadores si serían capaces de rechazar un trabajo si no hay teletrabajo. No lo dudan. Nos contestan que sí. "La mayor parte de nuestra generación quieren flexibilidad" "No buscamos trabajar menos sino ser más productivos aprovechando las herramientas que ahora tenemos" "Es decir, no calentar la silla porque al final no es productivo ni para la empresa ni para nosotros".

"La diferencia es que para nuestra generación el trabajo no es el pilar fundamental sino algo más que nos acompaña. Buscamos tener tiempo para todo".

Según diversos estudios, la pandemia marcó un antes y un después en la mentalidad de millones de personas. Un ejemplo: En noviembre de 2021 casi 4 millones y medio de estadounidenses abandonaron su puesto de trabajo.