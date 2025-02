José Manuel Soto, sobre la denuncia de ‘Por Andalucía’ contra él y la Junta por su proyecto 'Senderos del Rocío': "No necesito este proyecto para vivir"

'Por Andalucía' ha llevado ante la justicia el proyecto cultural 'Senderos del Rocío', impulsado por José Manuel Soto y financiado con fondos públicos de la Junta de Andalucía. Según la denuncia presentada, el cantante habría recibido subvenciones de manera presuntamente irregular, con posibles indicios de prevaricación y malversación de caudales públicos. La formación política cuestiona la falta de transparencia en la adjudicación de los contratos y exige que se esclarezca el destino del dinero público. El cantautor y músico español ha entrado en directo hoy en Espejo Público para aclarar esta polémica.

¿Qué hay de cierto en esta denuncia?

La denuncia también señala a altos cargos de la Junta de Andalucía, incluyendo al presidente Juan Manuel Moreno y al exconsejero Elías Bendodo, que habrían tenido un papel clave en la aprobación de las ayudas. Desde 'Por Andalucía' consideran que estas subvenciones podrían haberse concedido sin seguir los procedimientos legales adecuados, favoreciendo de manera directa al cantante y su proyecto. "Tuve esta idea, la presenté a la Junta y me dijeron que había que escribir un proyecto, que había que plasmarlo en un documento.

Lo presenté después de varios meses de trabajo, se presentó un documento muy exhaustivo donde se explicaban todos los pormenores, el presupuesto, las rutas que se iban a hacer, por donde pasaban, las implicaciones tecnológicas... y ese primer documento, digamos, previo al proyecto se hace en diciembre del 2021. Los técnicos de la Junta lo aprueban y me conceden un contrato menor, que son 14.000 y pico de euros, que yo lo facturo con mi sociedad, con la única sociedad que tengo", explica en el programa.

"No quiero ganar dinero con este proyecto"

El proyecto 'Senderos del Rocío' fue presentado como una iniciativa cultural y turística "inspirado de alguna forma en el camino de Santiago". Sin embargo, la oposición ha cuestionado su viabilidad y ha denunciado un posible uso partidista de los fondos públicos. La polémica creció tras conocerse que la iniciativa recibió más de medio millón de euros en subvenciones sin que, hasta el momento, haya una justificación clara de los gastos. "Hice una fundación porque yo no quiero ganar dinero con este proyecto, yo no necesito este proyecto para vivir, yo vivo de mi música, llevo 40 años cantando y no paro de trabajar y yo lo que estoy haciendo es algo simplemente por amor a mi tierra y por amor a la Virgen del Rocío", explica en el programa.

"A mí no me ha dado la Junta de Andalucía nada. Yo monté una fundación para desarrollar este proyecto. Montar una fundación no se hace en dos días, hay que poner mucha documentación encima de la mesa y hay que poner un dinero, que lo puse yo, que son 30.000 euros lo que hay que poner para montar una fundación", dice tajantemente.

Desde la Junta de Andalucía han defendido la legalidad del procedimiento y han rechazado las acusaciones de 'Por Andalucía', asegurando que el proyecto cumple con los requisitos administrativos y ha seguido los cauces establecidos. Por su parte, José Manuel Soto ha contando que se debe determinar "es si la adjudicación del dinero público se hace conforme a los criterios", ya que considera que "las normas tienen que ser para todo el mundo pero no a nivel personal, es a nivel de rigor".

