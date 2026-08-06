Jorge Dezcallar, exdirector del CNI: "Marruecos interpreta nuestra amistad como debilidad y eso no es aceptable"

Jorge Dezcallar, exdirector del CNI, cree que la posibilidad de otro asalto a Ceuta para el 15 de agosto podría ser cierta por las informaciones que se van conociendo. Considera que aún no conocemos la verdad de lo que ha ocurrido porque hay distintas versiones pero espera que se sepa cuando intervenga un juez. Asegura que el CNI sabe mucho sobre Marruecos.

"70.000 personas no se mueven sin que nadie se dé cuenta", afirma. Cree que la situación no está solucionada aunque muchos de los migrantes que han entrado ya han regresado a su país. Sin embargo, aún quedan unos 2.000 y muchos niños que ahora trasladarán el problema a una polémica interna entre Gobierno y oposición por el reparto entre comunidades autónomas que planea el Gobierno. "Va a llevar el juego al terreno que puede interesarles a algunos".

"El CNI está haciendo lo que debe hacer que es callar"

"El CNI está haciendo lo que debe hacer que es callar pero se acabará sabiendo todo", afirma. Pone sobre la mesa que en 2021 entraron en Ceuta 12.000 personas y esto ya fue un fallo grave pero que se repita ese fallo es "mucho más grave". "Eso es ya inadmisible. Si no ponemos medidas muy serias esto se repetirá otra vez. Marruecos no va a renunciar a Ceuta y Melilla y España tienen 8 veces la renta de Marruecos".

Apoya las declaraciones del Rey Felipe VI diciendo que sucesos así no deberían volver a pasar. Establece que el monarca tiene que estar con los españoles que lo pasan mal como estuvo en la DANA y como estuvo en los incendios. Le parece que entra dentro de sus competencias y no lo considera una crítica al Gobierno.

"Marruecos tiene sus teclas y las mueve como la conviene"

Insiste en que esto se puede repetir porque Marruecos tiene sus teclas y las mueve como le conviene mientras el Gobierno sigue una política de apaciguamiento o debilidad. "A Marruecos hay que tratarle con firmeza y ponerle límites porque si no parece que no tenemos ningún resorte".

Cree que pueden ser un socio fiable pero en los términos que acuerden los dos países no solo con sus propios términos. "Marruecos interpreta nuestra amistad como debilidad y eso no es aceptable".

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