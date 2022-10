Javier Dasí nos alerta de las tarifas trampa de las eléctricas para retener clientes

En los tiempos que corren los consumidores miran con lupa los conceptos de cada factura de la luz para que la compañía no le cuele nuevos conceptos. La oferta se multiplica y las empresas eléctricas recurren a ofertas más agresivas para captar clientes y no ser abandonados por los que ya tienen ante la voracidad del mercado.

Apunta el experto energético Javier Dasí que "el gratis no existe y siempre tiene trampa". También tenemos que sospechar de aquellas ofertas que nos exigen una cuantía por romper la permanencia. "En las tarifas 2.0 en electricidad no deben ponernos permanencia porque no se puede", señala.

"Los seguros son importes fijos que se pagan todos los meses y nos exigen para acceder a facturas ventajosas"

Apunta además que en ocasione esa trampa está en que para acceder a ofertas jugosas nos exigen pagar seguros de baja cuantía como conceptos asociados. "Imaginemos que ponen una oferta de 20 céntimos y luego te dicen que tienen otra de 13 céntimos pero para cogerla necesitas protección y asistencia que al final son importes fijos de 7 euros todos los meses. Si no coges esos servicios no te dan la oferta".

"La mitad de la factura de la luz son impuestos", señala Dasí. "Teníamos un 21% de IVA que ahora es un 5% y tenemos muchos otros conceptos que se incluyen de errores que se han cometido anteriormente y vamos pagando. Todo eso hay que costearlo de alguna forma y son importes que se van camuflando y que acabamos pagando todos", señala.