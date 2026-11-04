El maquinista jubilado Manolo Domínguez, tras la dimisión Óscar Puente: "Es oportunista, ha sido por la campaña electoral"

El ya exministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, anunció su dimisión y su renuncia a formar parte de las listas del PSOE para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, este martes, casi una semana más tarde del trágico accidente ferroviario ocurrido en Urda que ha dejado 69 muertos. En las Noticias de la Mañana de Antena 3, Manu Sánchez aborda esta decisión de Puente con el maquinista jubilado Manolo Domínguez. Considera que la dimisión de Puente es "oportunista" y que la adopta en beneficio de "su campaña electoral" y no por "respeto a las víctimas" de las tragedias ferroviarias de Adamuz y Urda.

"Se tenía que haber ido con la primera tragedia, la dignidad política iba aparejada a la primera tragedia, el Estado es responsable del mal funcionamiento de los servicios públicos", destaca Domínguez, que insiste en que la decisión "llega tarde". "Si estuviéramos a mitad de un periodo de legislatura no lo habría hecho". "Falta un mes y le beneficia para su campaña o ellos creen que les beneficia para su campaña, no ha sido por respeto a las víctimas, ha sido por respeto a su campaña electoral", ha destacado.

En cuanto a las medidas anunciadas por el ya exministro, Manolo Domínguez considera que "hay algunas de ellas que seguramente no las vamos a ver, o al menos con un carácter inmediato", mientras que cuestiona otras como la de que haya dos personas supervisando la toma de decisiones: "más que dos personas con poca formación y poca experiencia, yo pondría siempre a un responsable con experiencia, alguien que pueda estar ahí para supervisar", mantiene.

La dimisión de Puente

Tras la dimisión de Óscar Puente como ministro de Transportes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debe decidir si nombra un nuevo ministro para ese puesto o encarga que algún otro de los que forman ya parte del Ejecutivo asume las competencias de este departamento. Todo ello ocurre cuando tan solo quedan unas semanas para las elecciones generales.

Puente anunció su dimisión este martes al final de su comparecencia ante la Diputación Permanente del Congreso para informar del accidente ferroviario de la pasada semana en Urda (Toledo) en el que fallecieron 69 personas.

El hasta ahora ministro aseguró que Sánchez fue conocedor de la noticia minutos antes de hacerla pública, y fuentes del Gobierno lo han corroborado posteriormente.