Lola Índigo debuta como coach con una misión secreta para encontrar la voz más valiosa del talent musical

Lola Índigo llega dispuesta a revolucionar la nueva edición con su energía, personalidad y carácter competitivo. En su tráiler oficial, la artista se cuela en un museo con una misión: encontrar una voz tan valiosa como las obras expuestas en su interior.

La cantante debuta como coach en la edición de adultos de La Voz y tendrá que formar su primer equipo. Lola Índigo afronta el reto decidida a quedarse con los mejores talents y demostrar que llega al concurso con un objetivo claro: ganar.

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