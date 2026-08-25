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LA VOZ
Lola Índigo debuta como coach con una misión secreta para encontrar la voz más valiosa del talent musical
La artista estrena su nueva faceta como coach protagonizando una espectacular misión en un museo, donde busca un talento único para incorporarlo a su primer equipo.
Lola Índigo llega dispuesta a revolucionar la nueva edición con su energía, personalidad y carácter competitivo. En su tráiler oficial, la artista se cuela en un museo con una misión: encontrar una voz tan valiosa como las obras expuestas en su interior.
La cantante debuta como coach en la edición de adultos de La Voz y tendrá que formar su primer equipo. Lola Índigo afronta el reto decidida a quedarse con los mejores talents y demostrar que llega al concurso con un objetivo claro: ganar.
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