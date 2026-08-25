Encarnita, vecina de Ceuta, vuelve a exigir medidas: "Llevamos 27 días contando horas y minutos y queremos seguridad para nuestros menores"

La situación migratoria en Ceuta continúa generando preocupación entre parte de la ciudadanía. Encarnita es una residente ceutí que reclama respuestas y medidas concretas por parte del Gobierno, especialmente en materia de seguridad y protección de los menores de la ciudad. Ya el lunes la vecina atendió a Espejo Público para compartir el miedo de muchos padres de cara a la vuelta al cole después de que varios centros educativos fueran allanados y vandalizados por grupos de inmigrantes. Uno de los principales motivos de crítica es la decisión de establecer un mando único después de 27 días desde el inicio de la situación. "Los ceutíes los llevamos contando día, horas y minutos. Con hoy son 27 días, y hoy se ha puesto un mando único", señala.

A su juicio, la decisión cuestiona el mensaje de normalidad trasladado hasta ahora por el Ejecutivo. "A buen entendedor, pocas palabras. No había seguridad, pero ahora mismo se ha puesto un mando único", afirma.

Encarnita también pone el foco en las medidas sanitarias anunciadas y en la solicitud de vacunas por parte del Ministerio de Sanidad tras la amenaza de una crisis sanitaria. Considera que la adquisición de miles de dosis demuestra, en su opinión, la dimensión que ha alcanzado la situación.

"Si se están pidiendo tantas vacunas, es porque hay tantos ilegales", sostiene, al tiempo que cuestiona que existan espacios suficientes y adecuados para atender a todas las personas llegadas a la ciudad.

También critica el anuncio de medidas de desinfección en los centros educativos y se pregunta cuál es el motivo de estas actuaciones. "Ahora dice que los colegios se van a desinfectar. ¿Pero para qué es?", plantea.

El foco, en los menores ceutíes

Más allá de la atención que, según reconoce, debe prestarse a los menores migrantes, Encarnita insiste en que las autoridades también deben garantizar la protección de los niños ceutíes. "La seguridad de los menores, por supuesto que se le tiene que dar, porque también son menores. Pero yo ahora quiero hablar de los míos", afirma. "Yo tengo dos hijos, de los míos y de todos los ceutíes. Los derechos y la seguridad de nuestros hijos, ¿dónde están?", pregunta.

"Le han quitado un verano, le han quitado un parque, le han quitado su libertad"

En este sentido, denuncia que la situación ha alterado sobremanera la vida cotidiana de las familias ceutíes durante el verano. "Le han quitado un verano, le han quitado un parque, le han quitado su libertad", lamenta.

"¿Hay seguridad en los colegios? Mentira"

Encarnita cuestiona también las garantías de seguridad en distintos espacios públicos de la ciudad y acusa al Gobierno de no ofrecer respuestas suficientes. "¿Qué me van a decir? ¿Que hay seguridad en los colegios? Mentira. ¿Que hay seguridad en los parques? Mentira. ¿Que hay seguridad en las calles? Mentira", afirma. Y añade, de forma contundente: "El Gobierno miente. Miente y miente y miente".

"Nos quedamos con esos menores y que se mire caso por caso"

Otro de los puntos centrales de su discurso es su rechazo a que la situación sea definida exclusivamente como una crisis migratoria. En su opinión, debería abordarse desde otra perspectiva. "Se está intentando decir que esto es una crisis migratoria, porque no les interesa. Esto es una invasión", sostiene. Esta vecina ceutí pide que se adopten medidas diferentes y menciona la posibilidad de aplicar mecanismos contemplados en la normativa europea, aunque considera que en el caso de los menores debe realizarse un análisis individualizado.

"Nos quedamos con esos menores y que se mire caso por caso", plantea. Al mismo tiempo, reclama actuaciones inmediatas respecto a los adultos que, según afirma, están llegando a la ciudad.

"Aquí hay gente de 30, 40 y 50 años. Esa gente tiene que ser expulsada inmediatamente, porque no nos da seguridad", asegura.

Encarnita también cuestiona la gestión de la información y las medidas adoptadas por el Ejecutivo. Critica que se difundan determinadas intervenciones mientras, según su versión, no se ofrece una explicación suficiente sobre la magnitud del fenómeno.

"Cuando el Gobierno coge una lancha con 20 personas, sale por todas las teles", afirma. "Y el Gobierno nos ha dado cuenta de que iban 80.000".

Insiste en que sus críticas no responden a intereses políticos. "Yo ni soy política, ni entiendo de política, ni soy nada de eso. Mi profesión es otra", asegura.

Su argumento, sostiene, parte del "sentido común" y de la preocupación por la seguridad de las familias ceutíes.

"Queremos seguridad para nuestros menores"

Encarnita no duda en hacer una petición al Gobierno. Reclama una respuesta más rápida y contundente y vuelve a poner el acento en los niños de Ceuta.

"Queremos seguridad para nuestros menores", sentencia. Y reclama que la puesta en marcha del mando único se traduzca en actuaciones concretas: "Que se pongan más las pilas, que para eso les pagamos. Y que pongan un mando único, rapidito".

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