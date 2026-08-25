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Mejores momentos | 25 de agosto

Abraham se lleva 2.175 euros, premio, comodín y supercomodín: “¡Lo tienes todo!”

El concursante no ha dado ni un respiro, mientras completaba el panel ha ido consiguiendo mucho dinero y unos cuantos gajos muy buenos, el supercomodín entre ellos.

Abraham se lleva 2.175 euros, premio, comodín y supercomodín: “¡Lo tienes todo!”

“¡Lo tienes todo!”: Abraham se lleva 2.175 euros, premio, comodín y supercomodín

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Marta Jorge
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Abraham ha sido el primero en jugar en este panel de la letra oculta de La ruleta de la suerte, y también el último, porque no ha soltado su turno hasta que no lo ha resuelto. ¡Y menudo turno se ha marcado! El concursante tenía tanta energía que ha jugado muy rápido, tanto, que nos ha dado un poco de miedo que pudiera meter la pata en cualquier momento.

Abraham ha tenido muy buena suerte con los gajos: ha conseguido el comodín y un premio valorado en 520 euros. Pero también ha estado muy acertado girando la ruleta: “¡Pero vaya tiradas eh, Abraham!”, le ha felicitado Jorge Fernández por las grandes jugadas que estaba haciendo. Abraham, por su parte, no ha querido ni escuchar cuánto dinero llevaba acumulado: “¡Tiro, tiro!”.

Además, cuando ya estaba cerca de resolver, ha conseguido sumar otros 900 euros, cayendo en el gajo de ‘Verano 300’, así que, se ha colocado con 2.100 euros sin sumar el premio. Todo el mundo en el público le ha animado a resolver, pero él no lo veía claro aún.

Finalmente, ha tirado una última vez y ha tenido la suerte de que no solo ha destapado la letra oculta, sino que, justo en ese momento ha visto el panel. “Si es que tienes todo: premio, dinero y supercomodín”, le ha felicitado el presentador. También le ha pedido que resolviese despacito y Abraham lo ha hecho perfecto, sumando un marcador total de 2.695 euros con el premio. ¡Menudo turno, dale al play!

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Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

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