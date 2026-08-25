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SUEÑOS DE LIBERTAD
Begoña se abre con Beatriz y le confiesa su secreto más íntimo en un momento decisivo
La relación entre Begoña y Beatriz alcanza un nuevo nivel de confianza cuando la enfermera decide sincerarse y compartir una revelación que había mantenido en la intimidad.
Begoña decide abrirse ante Beatriz y contarle un secreto especialmente personal. La conversación muestra la confianza que existe entre ambas y permite a la enfermera compartir aquello que hasta ahora había preferido mantener en privado.
En el capítulo 632 de Sueños de libertad, la confesión de Begoña se convierte en uno de los momentos clave. Beatriz conoce así una faceta íntima de su amiga, en una conversación que refuerza el vínculo entre las dos.
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