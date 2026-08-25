Begoña se abre con Beatriz y le confiesa su secreto más íntimo en un momento decisivo

Begoña decide abrirse ante Beatriz y contarle un secreto especialmente personal. La conversación muestra la confianza que existe entre ambas y permite a la enfermera compartir aquello que hasta ahora había preferido mantener en privado.

En el capítulo 632 de Sueños de libertad, la confesión de Begoña se convierte en uno de los momentos clave. Beatriz conoce así una faceta íntima de su amiga, en una conversación que refuerza el vínculo entre las dos.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas