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A partir de las 17:00

Esta tarde en YAS Verano, recibimos a Celia Flores, la hija de Marisol y Antonio Gades

Celia Flores es famosa desde la cuna y hoy nos cuenta todos los secretos de la vida de una niña prodigio en la casa de Marisol y Antonio Gades.

Pepa Flores

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Celia Flores es la tercera hija de Marisol y Antonio Gades. Desde que nació, el arte corría por sus venas y pronto pasó a ser una niña prodigio.

Corrían los años 60, en plena dictadura, cuando con apenas 11 años, Celia triunfaba en el mundo del espectáculo. Su rostro y su voz pasaron a convertirse en unos de los más famosos de nuestro país, pero pronto la fama comenzó a pesarle.

Tras años siendo una de las niñas prodigio por excelencia, Celia decidió cambiar de estilo, dejar atrás el aspecto aniñado y alejarse de las pantallas.

Hoy, Celia Flores vuelve a colocarse ante las cámaras para recordar aquellos años de éxito y desvelar cómo fue la madurez de una niña prodigio. ¡No te pierdas su entrevista, esta tarde a partir de las 17:00 en Antena 3!

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