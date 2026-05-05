Hantavirus
La OMS rastrea a más de 80 pasajeros tras un caso de hantavirus en un vuelo
Sanidad pide localizar a los viajeros de un avión hacia Johannesburgo tras la muerte de una afectada.
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La Organización Mundial de la Salud ha iniciado la localización de más de 80 pasajeros que viajaron en un vuelo con destino a Johannesburgo en el que se encontraba una mujer fallecida posteriormente por hantavirus. La pasajera, de nacionalidad neerlandesa, había sido evacuada previamente desde la isla de Santa Elena tras presentar síntomas.
El organismo internacional ha confirmado que la mujer, de 69 años, fue trasladada el 25 de abril en un avión operado por la compañía Airlink, en el que viajaban 82 pasajeros y seis tripulantes. Falleció al día siguiente en un hospital sudafricano, y su infección fue confirmada días después.
Búsqueda de pasajeros
La OMS ha explicado que se han activado mecanismos para localizar a todas las personas que compartieron vuelo con la afectada. "Se han iniciado investigaciones para localizar a los pasajeros", ha señalado en un comunicado.
Las autoridades sanitarias sudafricanas han solicitado a la aerolínea que contacte con los viajeros para que se pongan en comunicación con el Ministerio de Salud en caso de no haber sido ya identificados.
Según ha indicado Maria Van Kerkhove, responsable interina del área de prevención del organismo, existe la sospecha de una posible "transmisión de persona a persona entre personas en contacto muy estrecho".
La mujer formaba parte del crucero MV Hondius, vinculado a un posible foco de hantavirus en el que ya se han registrado tres fallecimientos. Su marido, de 70 años, murió previamente a bordo del buque.
Tras su desembarco en Santa Elena el 24 de abril, la pasajera fue trasladada en el único vuelo semanal que conecta esta isla con Johannesburgo, con una duración aproximada de cuatro horas.
Situación del buque
El MV Hondius permanece en ruta tras una serie de evacuaciones médicas. Según la OMS, el barco tiene previsto abandonar Cabo Verde en las próximas horas después de trasladar a varios afectados.
Posteriormente, el buque podría dirigirse hacia las Islas Canarias o hacia Países Bajos. El organismo internacional mantiene la vigilancia sobre este brote, que puede derivar en un síndrome respiratorio agudo.
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