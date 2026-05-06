¿Hay riesgo de una nueva pandemia? El virólogo Alfredo Corell explica las claves del hantavirus y sus formas de contagio

El brote de hantavirus en el crucero de lujo MV Hondius donde han muerto al menos tres personas y hay siete casos sospechosos, ha encendido todas las alarmas. El barco zarpó desde la ciudad argentina de Ushuaia hasta que quedó varado frente a las cosas de Cabo Verde, y ahora España ha informado que lo acogerá en Canarias tras la petición de la OMS junto con la UE en "cumplimiento del Derecho Internacional y el espíritu humanitario".

A bordo del MV Hondius hay 147 personas que incluyen a catorce españoles, entre ellos cinco catalanes, tres madrileños, un gallego y una valenciana y, según las informaciones de Sanidad se encuentran en buen estado de salud y no presentan síntomas. Ayer, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias (Ccaes) del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, llamó a la calma y aseguró que que en Canarias "se cuenta con una unidad de aislamiento y tratamiento de alto nivel para pacientes de riesgo".

¿Estamos ante un nuevo COVID?

Con la reaparición de Fernando Simón en los medios, fue inevitable no recordar la pandemia mundial del COVID-19, que provocó millones de muertes en todo el mundo. Pero el virólogo Alfredo Corell, en una entrevista en Antena 3 Noticias da un mensaje claro sobre la relación entre el hantavirus y el COVID: "No hay ninguna relación en la forma de transmisión y la gente debe estar tranquila. No es lo mismo, no se transmite igual. No estamos ante una nueva pandemia", ha asegurado.

Con la llegada de este barco a Canarias, también hay mucha incertidumbre y preocupación, ya que no sabemos a lo que nos podríamos enfrentar. Corell reconoce que hay un dato clave que se desconoce: "la variante exacta que se está transmitiendo". Este virus habitualmente se transmite desde las heces, orinas y saliva de las ratas. Al quedarse en ambientes o sustancias que no estén limpias, es cuando pueden llegar a personas. Ante esta situación, el virólogo expone dos posibles causas del contagio: "que los siete que hay sospechosos se hayan infectado en una estancia o escala del barco", lo cual le parece complicado. O bien que de un ratón se haya contagiado una persona y esta se lo haya transmitido a las otras seis personas", que a su juicio es lo más probable.

"Esto solo pasa en la variante 'Andes', explica Corell. Por lo que esta información de la OMS es crucial y "cambia mucho el protocolo de actuación y el pensar que se ha podido transmitir de persona a persona". Aún así, el virólogo sigue pidiendo mantener la calma "porque esta transmisión no es como la gripe o como el COVID".

Formas de contagio con la variante 'Andes'

En este sentido, Corell detalla que si se tratase de la variante 'Andes' la presente en el crucero, existirían seis posibles formas diferentes de contagio entre personas:

Compartir camarote o habitación durante mucho tiempo prolongado estar juntos.

Compartir cama, es decir una pareja.

Contacto intimo o muy cercano (relación sexual o hablar muy cerca).

Cuidar a un enfermo contagiado (que haya estado en el barco y haya cuidado a su compañero o amigo sin saberlo).

Manipular ropa o utensilios de una persona enferma.

Un profesional sanitario que no ha tenido un EPI de protección.

Qué va a pasar cuando el barco atraque en Canarias

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) está realizando un examen exhaustivo del barco para determinar qué personas deben ser evacuadas de urgencia y quienes seguirán rumbo Canarias, donde esperan llegar en un plazo de 3 o 4 días. A partir de ahí, sigue siendo determinante el tipo de virus para llevar a cabo los protocolos pertinentes. En caso de que se trate del virus de los Andes, es cuando "debemos maximizar la cuarentena", alerta Correll. "Las siete personas que tienen que ser atendidas tendrán que ir a hospitales, y hay que hacer una disección con bisturí: cuáles han sido los contactos directos de esos siete individuos, que quizás son los que tengan que hacer una cuarentena mas prolongada. Tendrán que calcular desde el día de la exposición al virus un máximo de 45 días".

En el caso de aquellos que no hayan estado en contacto, "irán desembarcando y se irán incorporando a su vida normal tras una inspección medica y un diagnostico de laboratorio". Pero, asegura: "tenemos esa sanidad pública para hacer esto en Canarias sin ningún problema".

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