La Guardia Civil localiza las armas presuntamente utilizadas en el tiroteo mortal de Isla Cristina

La Guardia Civil ha localizado las armas que presuntamente fueron utilizadas en el tiroteo del pasado domingo en la barriada de El Rocío de la localidad onubense de Isla Cristina que se saldó con tres muertos y dos heridos.

Las autoridades mantienen el operativo para tratar de identificar y localizar a los autores del tiroteo. Las arman, han sido remitidas al Servicio de Balística según fuentes del instituto armado. Las armas y el informe serán remitidos al Juzgado de Instrucción 3 de Huelva, encargado de la investigación.

Tras el tiroteo mortal, los agresores emprendieron la huida y prendieron fuego a la motocicleta utilizada en un pinar cercano situado frente al campin Giralda. Las llamas fueron extinguidas por propietarios agrícolas de la zona y efectivos de bomberos antes de que la moto quedara completamente calcinada.

Tiroteo mortal en Isla Cristina

Casi 48 horas después del tiroteo que dejó varios muertos, en Isla Cristina se respira la tensión. Los vecinos de los barrios afectados, especialmente en la barriada del Rocío, aseguran que "si no le han detenido pues estamos con miedo", añadiendo otro sentir "miedo porque me imagino que habrá una contrarréplica".

Los hechos se desencadenaron en torno a las 22.00 horas del pasado domingo en plena vía pública, cuando los ocupantes de una motocicleta abrieron fuego contra un grupo de personas haciendo uso de un arma larga contra varias personas. Como consecuencia de los disparos murieron una mujer de 39 años embarazada de ocho meses, cuyo bebé tampoco sobrevivió, la madre de esta, de 62 años, y un menor de 16 que no guardaba parentesco alguno ni relación con ellas.

Las hipótesis de las causas de los hechos siguen abiertas, pero la principal sería un enfrentamiento entre clanes. De confirmarse esta línea de investigación, los hechos podrían estar directamente vinculados con una escalada de violencia iniciada en septiembre de 2024 tras un tiroteo en la barriada de El Torrejón, en Huelva capital, que dejó un muerto y dos heridos.

Tras la fuga y posterior detención del presunto autor en Gijón, las represalias e intimidaciones entre familias se trasladaron a Isla Cristina, donde se refugiaron los allegados del agresor. En esta misma localidad se registraron detenciones en mayo de 2025 por realizar disparos desde azoteas y un posterior tiroteo en julio de ese año con un fallecido.

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