Tercer grado para el etarra Asier Arzalluz, uno de los más sanguinarios de la banda

Asier Arzalluz Goñi, alias Santi, es uno de los etarras más sanguinarios de la banda terrorista. Ha sido condenado por numerosos delitos, entre ellos, delitos de sangre. La ultima sentencia: 30 años de cárcel por el asesinato del periodista José Luis López de Lacalle. Esto fue a finales de 2024.

Hoy, ya tiene el tercer grado. El gobierno vasco -que dispone de las competencias penitenciarias desde 2021- le ha dado luz verde. Y lo hace una semana después de autorizar para el histórico jefe de la banda terrorista, Txeroki, el conocido como régimen de semilibertad. Un régimen situado entre el segundo y el tercer grado que permite a los presos salir de la cárcel durante el día para trabajar o realizar algún voluntariado, aunque tienen que regresar para dormir por las noches y los fines de semana.

Según reconoce la propia Consejería de Interior, desde que tienen delegada la competencia de prisiones han concedido 35 semilibertades: 30 de ellas han sido para miembros de la banda terrorista. La cifra de las terceros grados es mayor: según datos de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, el gobierno ha concedido en los últimos 5 años 93 regímenes de tercer grado. Todos los encarcelados en España están en prisiones vascas o navarras.

"Amnistía encubierta"

La consejera defiende que todo se está haciendo de manera legal, pero las asociaciones de víctimas denuncian esta situacion. De hecho, COVITE ha pedido a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que recurra este nuevo tercer grado. "En la fase de ejecución de las condenas las víctimas no podemos estar personadas, por lo que la Fiscalía es la única institución que puede y debe velar por nuestro derecho a la justicia. Avalar decisiones como esta y mirar hacia otro lado supone trasladar un mensaje devastador de impunidad" reza el comunicado. COVITE califica de hecho estos terceros grados de "amnistías encubiertas"

