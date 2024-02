Gonzalo Miró, sobre el polémico vídeo turístico de Plasencia: "La sensación que tengo es que si voy a Plasencia me lo voy a pasar bastante bien"

El vídeo promocional de la ciudad de Plasencia ha despertado multitud de reacciones de quienes no ven representada la ciudad en las imágenes. El vídeo está destinado a mostrar cómo se vive en la ciudad el llamado Martes Mayor, una fiesta popular que congrega a autóctonos y visitantes. Tras ver el vídeo la abogada y colaborador de Espejo Público Beatriz de Vicente ha preguntado si estaba pensado para promocionar Plasencia o el Orgullo Gay. "Plasencia yo no la veo, se ve borrosa y es una ciudad que tiene una parte medieval preciosa", añadía.

Gonzalo Miró, colaborador del magazín, destacaba que "por lo pronto y gracias a este vídeo estamos hablando hoy de Plasencia, porque si no...Yo veo el vídeo y la sensación que tengo es que si voy a Plasencia me lo voy a pasar bastante bien", añadía.

"En Fitur compites con grandes gigantes y así le das visibilidad a tu vídeo"

El Gato con Jotas es el autor de este vídeo que se ha viralizado rápidamente y ha sido criticado por ser demasiado gay, al igual que el cartel de la Semana Santa Sevillana que se ha convertido en el foco de las críticas de una parte de la sociedad sevillana que no cree que el vídeo siga los cánones del cristianismo.

Señala Toni Cantó que en una feria como Fitur compites con campañas protagonizadas por grandes figuras mediáticas como lo son Antonio Banderas o Carlos Alcaraz y de este modo has podido hacerte un hueco en el plantel de spots y que se hable de ti.

Espejo Público ha salido a la calle a hablar con dos vecinos de la ciudad, Julián y Nacho. Reconocen que no se sienten representados con el vídeo promocional y creen que no muestra la esencia de la celebración. "Para el Orgullo Gay cuadra perfectamente", señalaban. El Gato con Jotas, Sergio, autor del vídeo reivindica la idoneidad de las imágenes y señala que no se debe asociar el Orgullo Gay a este tipo de vídeos "porque los gays estamos en la sociedad como uno más".