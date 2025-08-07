Antena 3 LogoAntena3
Esto es lo que pasa por la mente de un pirómano, según una experta: "Les genera placer ver el monte arder y escuchar sirenas"

La psicóloga ha explicado en Espejo Público que los pirómanos sienten "alivio y control" cuando ven las llamas, y explica que el fuego es "el proyecto de vida de estos individuos".

Lorena Grimal

Marta Alarcón
Publicado:

Estamos viviendo otra semana en la que nos encontramos con varios incendios en diferentes puntos de España, todos ellos con un denominador común: son intencionados. El dato es cada vez más alarmante, más del 60% de los fuegos son provocados por los humanos, el último ha sido el de Corme Aldea, en A Coruña, donde los vecinos han pasado 24 horas de angustia viendo como se quemaban sus bosques.

"Lo hacen por fascinación por el fuego"

Según las estadísticas, en la última década se han detenido a más de 3.600 pirómanos pero, ¿Qué es lo que pasa por la cabeza de estos individuos para cometer estas barbaridades?. Espejo Público ha entrevistado a Lorena Grimal, psicóloga de alto impacto, quien ha resuelto esta duda: "La palabra pirómano tiene en sí la fascinación por el fuego, son personas que no lo hacen por un interés económico, o por ocultar un crimen, sino que tienen una fascinación por el fuego".

El incendio: su proyecto de vida

Según la experta, los pirómanos van diseñando el fuego como si fuera "un proyecto de vida", lo suelen hacer desde pequeños, ya que "las relaciones sociales hacen que se sientan solos y que se aburran, entonces crean este gran proyecto". Para Lorena Grimal: "Una vez que empiezan a diseñar el incendio, empiezan a tener la fascinación por las llamas, no solo por la parte forestal, sino por el traslado de la UME, los bomberos, el sonido de las sirenas, para ellos es una gran obra".

"Los pirómanos sienten alivio cuando ven las llamas"

"Una vez que ha empezado el incendio, los pirómanos sienten alivio de su tensión y soledad, y tienen sensación de control del fuego y del mundo, y sienten placer del ver el monte arder y escuchar sirenas", ha explicado la experta en Más Espejo.

La opinión de Gonzalo Miró

El colaborador del programa, Gonzalo Miró, no ha querido dejar la oportunidad de opinar sobre este tema y ha reconocido que: "Hablamos muchas veces de lo que dice el código penal sobre las reincidencias, y que no sirve, y estaba leyendo que las penas de los pirómanos pueden ser entre 10 y 20 años, en función del riesgo de vidas humanas, el 80% de los fuegos son dolosos, es tremendo".

