Gay de Liébana: "España se está convirtiendo en la China de Europa"

Según algunos indicadores la economía española puede haber empezado a repuntar. Muchos dicen que ya se ven brotes verdes. Sin embargo, el profesor de Economía, Gay de Liébana no es muy partidario de esa opinión. "Yo creo que todavía estamos muy verdes. No veo esa recuperación. Lo que pasa es que ya no estamos cayendo tanto".

Según este economista, el crecimiento de nuestras exportaciones se deben principalmente a que los costes laborales de nuestro país han caído. "Nos estamos convirtiendo en la China de Europa por el abaratamiento del coste laboral. Lo veo muy verde. No veo crecimiento en los sectores que generan empleo en nuestro país".

Gay de Liébana afirma que los auténticos indicadores de crecimiento son la creación de empleo y la circulación de crédito. En cuanto al buen comportamiento de la bolsa y la prima de riesgo, el economista catalán cree que esto no lo vamos a notar en breve sino más a largo plazo. "La bajada de la prima de riesgo actual solo afecta al precio del dinero y a las arcas del Estado. No aún a nuestro bolsillo".

Para terminar, Gay de Liébana ha valorado la posibilidad de que Cataluña pueda ser independiente, dos días después de la celebración de la Diada. "Es hora de los políticos tienen que hablar y ponerse de acuerdo, pero poner en marcha un Estado es muy caro".