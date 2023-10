La escalofriante llamada de un rehén de Hamás: "Es el fin, os quiero mucho"

Ron Scherman, estaba en una base haciendo un trabajo administrativo con los locales (de Gaza). Él mismo relató a sus padres por teléfono cómo los terroristas de Hamás llegaban a la base donde cumplía el servicio militar. "Nos empezó a contar que se despertó por explosiones muy cerca de él, fue corriendo al refugio y nos dijo que se escuchaban tiroteos y en un momento empieza a escuchar voces en árabe que daban órdenes, y ahí nos dijo que había terroristas dentro de la base". Nos lo cuenta Álex Scherman, padre de Ron "Nos quedamos horrorizados".

Angustiosa llamada

Su hijo es un ciudadano argentino-israelí de 19 años. Nos dijo: "Ya están al lado de la puerta. Es el fin. Estoy listo. Os quiero mucho" "Tuvimos una sensación terrible, no se lo deseo a nadie" Emocionado Álex cuenta al programa Espejo Público los últimos minutos de conversación con su hijo.

"En un vídeo publicado por Hamás en el ataque a la base vi a mi hijo que se lo llevan vivo como rehén. Desde entonces no tengo más información" y sin embargo, ese terrible vídeo ofrece un rayo de luz al padre de Ron. "Estaba vivo, esa es nuestra esperanza. Me agarro a eso"

Su hijo es asmático

La guerra de Israel y Hamás se ha cobrado demasiadas víctimas. Álex Scherman asegura que el ejército israelí tiene dos objetivos, que el grupo terrorista Hamás no gobierne más Gaza y que devuelvan a los rehenes. "Como padre me angustio. Entiendo que, como ciudadano israelí, no se pueden dejar en libertad a los prisioneros de Hamás que están en la cárcel para que vuelvan a hacer terrorismo pero como padre a mí no me importa nada más que traer a mi hijo vivo a casa". Además su hijo, Ron, es asmático y no tiene medicamentos.

"Estoy muy angustiado" "Dense cuenta en qué situación estoy"