Fernando Romay: "El Real Madrid me fichó por alto pero yo no tenía ni idea de jugar al baloncesto"

Que Fernando Romay es un hombre de altura no es ningún secreto. Su 2 metros y 13 centímetros de estatura le proporcionaron una oportunidad en el baloncesto y su altura de miras le hizo aprovecharla y convertirse en una leyenda del basket en nuestro país.

Cuenta Romay que todo lo relacionado con él fue "raro" desde el momento de su nacimiento. Su madre estuvo muchas horas de parto para da a luz a un niño de casi 6 kilos. "Siempre fui muy grande, era el orgullo de las abuelas", bromea.

Sus padres se afanaban en hacerle feliz. "Eso no me permitió ver que era un bicho raro", cuenta a Fran Rivera. Como recuerdos de juventud destaca cómo vivió el golpe de Estado del 23-F estando en la mili en Sevilla. Bromea diciendo que las botas del servicio militar se las dieron el último día y están en el museo de intendencia en Sevilla.

Cuenta que le ficha el Real Madrid por ser muy alto pero sin haber jugado ningún partido. "No tenía ni idea" reconoce. Todos sus rivales habían oído hablar de ese chico tan alto que había fichado el Real Madrid. "Pero cuando me veían jugar veían que no daba tanto miedo", recuerda.

El propio Santiago Bernabeu le dijo una vez que le veía falto de coordinación. "Dijo que los boxeadores para tener coordinación saltan mucho a la comba y a partir de entonces todos los días antes de entrenar, saltaba a la comba", cuenta.

Una de sus gestas en el deporte fue hacerle un tapón a Michael Jordan. Fue el último que se lo hizo. "El mérito es de Jordan, le puse el tapón a muchísima gente pero ese no se olvida por ser él quien es".

Sobre su retirada del baloncesto la recuerda con pena pese a que tuvo la suerte de elegir cuándo se quiso retirar. "Fue muy duro porque pasas de todo a nada ya eres ex, y ser ex es muy rollo". Entiende Pau Gasol y que sea él quien quiera decidir cuando se quiere retirar.

