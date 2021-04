El 'recadito' de Susanna Griso a Fran Rivera sobre su sección: "Me está corrigiendo todo el rato"

David Meca le ha contado a Fran Rivera que uno de los entrenadores que más le marcó fue el más duro con él. Le entrenó en EEUU, le apodaban 'el animal' y cuenta que le gritaba, le escupía y en algún momento le levantó la mano. Pese a ello, fue el más inspirador para Meca ya que le instó a competir en aguas abiertas y salir de la piscina.

Susanna Griso comentaba en el plató que ese entrenador había maltratado al nadador mientras que Fran Rivera señalaba que David Meca no lo había vivido como un maltrato.

Ante los apuntes de Fran Rivera sobre las palabras de la presentadora, Susanna Griso apelaba al resto de colaboradores: "Como me está corrigiendo todo el rato, pido amparo a la cámara porque ha dicho: "El entrenador me maltrataba, me gritaba y me escupía"". A lo que Fran Rivera apuntaba que "es una forma de hablar".

