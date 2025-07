Feijóo descarta negociar con Puigdemont: "No voy a ir a Waterloo ni a ningún sitio a negociar con él"

"El señor Puigdemont sabe perfectamente que no voy a negociar con él. No voy a ir a Waterloo ni a ningún sitio a negociar con él". Así de tajante se muestra Alberto Núñez Feijóo, zanjando las especulaciones surgidas en las últimas horas, al rechazar cualquier posibilidad de negociación directa con el expresidente de la Generalitat de Cataluña en el municipio belga, en el marco de los contactos con Junts per Catalunya para una eventual moción de censura contra Pedro Sánchez.

El presidente del Partido Popular recuerda en 'El café con Susanna Griso' de 'Espejo Público' que han "abierto una vía de contacto con la portavoz de Junts", aunque puntualiza que cualquier movimiento del partido independentista pasa inevitablemente por el aval de Puigdemont: “supongo que la portavoz no hará nada sin el visto bueno del señor Puigdemont”. "Pero esa es la vía de contacto lógica que debemos mantener e insistir. Hemos aprobado muchas cosas. Vox, Junts, PP, UPN y Coalición Canaria hemos aprobado muchas cosas en el Congreso, ", añade.

"España no está en venta"

Preguntado por si está previsto el envío de un emisario en una hipotética negociación, Feijóo asevera que "España no está en venta, tienen que mandar las mayorías, no pueden mandar siete diputados, eso se lo dejamos a Sánchez. Y yo he dicho que no a la amnistía y a otras propuestas que me ha hecho Junts de forma indirecta en el ámbito de la investidura y no que he cambiado de opinión".

"Yo no le he mentido nunca, Sánchez constantemente"

Acusa al presidente del Gobierno de haber “engañado y estafado políticamente” al expresidente catalán, especialmente en lo relacionado con la ley de amnistía que, apunta, no se ha aplicado del todo. “Sánchez le vendió una amnistía y ahora resulta que el señor Puigdemont sigue imputado y no se le aplica la amnistía. Yo no le he mentido nunca, Sánchez constantemente", afirma. Además, insiste en que la medida “no pasará el filtro de la justicia europea” por vulnerar los tratados en materia de malversación.

La "rentabilidad" de Illa

"Yo creo que el señor Puigdemont se ha dado cuenta de que el señor Sánchez le ha utilizado y esto en Catalunya quien lo está rentabilizando es el señor Illa", asegura el líder popular, que lanza una pregunta: ¿el señor Puigdemont después de las fotos que tiene con el señor Cerdán y con el señor Zapatero ha quedado muy satisfecho con sus interlocutores? Deberá decidir si quiere seguir manteniendo al señor Sánchez impulsando el señor Illa como presidente de la Generalitat o abrir un nuevo período, poner el contador a cero y que los españoles y los catalanes hablen".

"No estoy con la ansiedad de intentar ser presidente del Gobierno"

Preguntado por las tensiones internas dentro del PP en torno a la moción de censura, Feijóo deja claro que, como presidente del partido, solo la presentará "si lo considera oportuno": "Escuchar a todos los compañeros, por supuesto, pero el presidente soy yo", sentencia. Reconoce de nuevo que por ahora le faltan "cuatro votos" para impulsar la moción, pero subraya que no está dispuesto a forzarla: "No estoy con la ansiedad de intentar ser presidente del Gobierno a cualquier precio. Eso se lo dejo a Sánchez”.

"Los españoles necesitan una alternativa. Necesitan decir: "oiga, esta pesadilla se acabó. Ahora vamos a empezar un tiempo nuevo."", apela a la ciudadanía.

