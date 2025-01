La falta de vivienda obliga a muchos a vivir en sótanos: "Esto está más negro que yo"

La crisis de la vivienda parece un pozo sin fondo. Son cada vez más las personas que necesitan un techo y a las que resulta imposible encontrarlo. Ante la alta demanda y la baja oferta, ascenso de precios. A muchos no les queda otro remedio que vivir en lugares insospechados. Hablamos de trasteros, caravanas, zulos, e incluso sótanos. En este punto, cualquier espacio es válido.

El auge de los sótanos como vivienda

El barrio de Usera, en Madrid, está plagado de espacios bajo tierra, aunque los hay en toda la capital. En Espejo Público hemos visitado uno de ellos. Magdalena Mbacu nos recibe en su casa, un lugar de 50 metros cuadrados, con tres habitaciones. Eso sí, no tiene salón porque el propietario lo reconvirtió en un dormitorio más. ¿Y cuánto creen que cuesta? Seguro que se han quedado cortos porque son 1.200€. Magdalena en concreto paga 400€, ya que el piso está alquilado por habitaciones.

Desde lo que ella considera "su reino" ve "los zapatos de la gente", lo que supone una falta de intimidad enorme. Tampoco puede abrir la ventana durante mucho tiempo para ventilar porque entra polvo, suciedad e insectos. La luz natural brilla por su ausencia, aunque esta angoleña se lo toma con humor: "esto es más negro que yo".

Además de la falta de luz, de intimidad y de suciedad, vivir en un sótano puede ser más peligroso de lo que parece: en caso de emergencia, no hay nada que hacer. "Si hay un incendio, no hay salida", confiesa Magdalena.

Miguel Ángel Barrocal es consultor inmobiliario. Desde su experiencia profesional nos cuenta que "quienes viven en estas viviendas no es por gusto, sino porque no pueden permitirse un sitio mejor". Y aunque los 1.200€ les hayan parecido caros, Barrocal asegura que "en mejores zonas todavía se incrementa más el precio". Y es que el número de este tipo de inmuebles han crecido exponencialmente en los últimos años. También el de bajos comerciales habilitados, legalmente o no, como viviendas.

¿Cuánto estarían dispuestos a pagar por vivir ahí?

La mayoría de la gente a la que hemos entrevistado a pie de calle, no pagaría. Sin embargo, a veces la necesidad no deja otra alternativa. Celia Juárez, una joven que solo puede permitirse alquilar una habitación, espera no tener que residir en esta especie de cuevas, pero sabe que "el salario es insuficiente" en muchas ocasiones para tener otras opciones. ¿Se pondrá tope a la subida de precios del alquiler? ¿Vivirían ustedes en un sótano?

