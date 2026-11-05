VÍDEO: Así ha sido el frío saludo entre Pedro Sánchez y Javier Milei en la Cumbre Iberoamericana de Madrid

"Impresentable dictador", "ladrón corrupto"... son algunas de las perlas que el mandatario argentino Javier Milei profirió al presidente Pedro Sánchez en su última visita a España. Dos semanas después ambos líderes han coincidido en la Cumbre Iberoamericana de Madrid y su saludo evidencia la frialdad de las relaciones entre ambos.

Durante el acto de inauguración en el que todos los participantes de la cumbre han saludado al rey Felipe VI y al presidente del Gobierno además del titular de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), Andrés Allamand se ha producido el momento captado por todas las cámaras. Milei saludó con cercanía al monarca, con el que llega a intercambiar alguna palabra, pero cuando toca el turno de saludar a Pedro Sánchez el argentino evita mirarlo a la cara y se limita a un corto apretón de manos.

Durante la inauguración, Felipe VI ha realizado un llamamiento a seguir apoyando a la Comunidad Iberoamericana de Naciones y a su sistema de cumbres como ejemplo de entendimiento y de cooperación y contrapunto a las tensiones y rivalidades y para poder responder a los retos con una voz armónica en lugar de hacerlo como "22 voces disonantes".