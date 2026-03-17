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PRECIO COMBUSTIBLE

El empresario energético que asegura que la gasolina puede subir a 4 euros: "Hablamos de las petroleras como si fueran hermanitas de la caridad"

El pasado 13 de marzo José Luis Martín López, presidente del grupo MLC, defendía que pasaremos de los 3 euros el litro de combustible a corto plazo y que si el barril de brent sobrepasa los 200 dólares podremos ver los carburantes a más de 4 euros.

El mercado de los combustibles.

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Javier Revuelta
Publicado:

A 4 euros el litro de carburante. A alguno le sonará a disparate, pero ya hay empresarios energéticos que prevén estos precios, hasta hace poco inimaginables, si la guerra continúa y las amenazas de Irán se cumplen. José Luis Martín López, empresario energético y presidente del grupo MLC, sostuvo esta hipótesis el pasado 13 de marzo en Espejo Público.

Su comentario se hizo viral en redes sociales y generó miles de reacciones. "No puede ponerse a 4 euros, se para el país", "Portugal me queda a una hora y media. Ir, buscar gasoil una vez al mes con un par de garrafas y listo". Eso son algunas de las respuestas a la afirmación de José Luis, que hoy ha visitado el paltó de Espejo Público para responder a todas las reacciones.

"Las petroleras son las responsables"

José Luis apunta directamente a las petroleras como responsables de que el combustible haya subido drásticamente en las últimas semanas. "Estamos hablando de las petroleras como si fueran hermanitas de la caridad", ha dicho José Luis, cuando para él son las que están especulando en los mercados, beneficiándose de un oligopolio.

"Incluso están desabasteciendo sus propias estaciones de servicio para justificar la subida", ha afirmado el empresario, muy crítico con las petroleras. Según José Luis, atendiendo a los valores del barril de brent, la gasolina debería estar a 1,45-1,5 euros el litro y él la ha visto por 2,10 euros.

"¿Cómo van a hacer leyes contra las petroleras los exministros?"

El empresario también culpa al Gobierno de beneficiar a las petroleras. "Si el 40% de los exministros que han dejado su cargo trabajan en las petroleras, ¿cómo van a hacer leyes contra las petroleras?", ha argumentado. Con respecto a una supuesta bajada de impuestos a los carburantes, José Luis duda de que el Gobierno adopte esta medida, ya que entonces recaudarían menos.

"No es lo mismo ganar un 21% de algo que vale 1,20 que de algo que vale 2 euros", ha explicado, insinuando así que el Gobierno saca provecho de la subida del combustible.

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