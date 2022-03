La emotiva sesión de fotos de una fotógrafa rusa y una modelo ucraniana: "Lo peor es cuando tus amigos te escriben para despedirse"

Fran Rivera ha charlado con una joven ucraniana, Sofía y otra rusa, Katerina. Las dos mujeres han charlado sobre la guerra que ha desatado Rusia en suelo ucraniano.

Katerina es fotógrafa, su abuelo era ucraniano y ella vive el conflicto "de una manera muy directa y personal". Allí tiene familia y amigos. Sofía aún tiene a sus familiares en Ucrania. Una familia que ha decidido quedarse para defender su patria. Ambas han protagonizado una emotiva sesión de fotos en la que han compartido sus sensaciones más íntimas sobre este conflicto.

La fotógrafa le ha pedido a la modelo que refleje las emociones que le producen la guerra que se está viviendo en su país a través de su rostro. Katerina se siente muy preocupada por los suyos y siente mucha impotencia, ya que no puede hacer nada por ellos.

A Katerina le duele mucho recibir mensajes de sus amigos ucranianos casi despidiéndose. "Una clienta me ha dicho que está encantada de haberme conocido por si no puedo volver a decírtelo. Me gustaría muchísimo que se acabara todo eso y todo fuera como antes".

Sofía espera que se pare "la matanza" y tiene mucho miedo e incertidumbre de "cómo va a terminar esto". "Debe haber un espacio para la esperanza y que esto termine pronto y no muera más gente", señalaba.

