"Es pegarte un tiro en el pie": Jorge Dezcallar, sobre desvelar informes

Jorge Dezcallar ha estado en La Mesa de Cristina Pardo de este miércoles y ha dado su punto de vista sobre la gestión de la crisis migratoria de Ceuta como Ex Director del Centro Nacional de Inteligencia.

"¿Qué servicio extranjero te va a mandar información si sabe que va a salir en una tertulia como esta?", nos hacía pensar Dezcallar, dejando claro que revelar informes es directamente "pegarse un tiro en el pie".

El exdirector ha asegurado que hay mucha gente en el CNI pasándolo mal porque a ningún país del mundo se le ocurre poner en tela de juicio su servicio de inteligencia. Escucha todo lo que ha comentado al respecto dándole al play al vídeo de arriba.