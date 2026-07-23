Cándido Méndez, pesimista con la idea de Sánchez de que Yolanda Díaz dirija la OIT: "Depende de la 'plata' que ponga"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hace apenas una hora que ha publicado un tweet que no ha dejado a nadie indiferente. Se trata ni más ni menos que de un comunicado que recoge la candidatura de Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda, para adquirir el cargo de directora de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Este organismo se dedica a promover la justicia social y los derechos laborales a nivel mundial. "Por primera vez, una mujer y nuestro país estarían al frente de esta institución fundamental para la defensa del trabajo digno y la justicia social". Así lo ha expuesto Sánchez a través de la red social X.

El tweet continuaba halagando a la Ministra de Trabajo y Economía: "Yolanda ha demostrado con políticas y resultados su compromiso con los derechos laborales, el diálogo social y la prosperidad de España. Su experiencia, su trayectoria y su vocación de consenso la convierten en una excelente candidata para liderar la OIT".

Y, aunque todos (o casi todos) parecen estar de acuerdo con que sea la primera mujer que podría estar al frente de este cargo, también hay cierta duda sobre la fiabilidad de la situación. Esta mañana ha opinado sobre este suceso Cándido Méndez, antiguo secretario general de la UGT. Según ha expresado, "le parece bien", pero "hay que ver las dificultades".

"El director actual quiere seguir"

La primera traba para Yolanda Díaz, según ha expuesto el sindicalista, es el mismo director general que ocupa ahora el que podría ser su futuro cargo. Gilbert F. Houngbo tan solo lleva un mandato y no tiene pensado dejar su puesto.

Por otro lado, Méndez se lo lleva a lo económico: "Hay que poner de acuerdo a sindicatos, a la patronal y a los gobiernos. Y ahí la baza es que también depende de la plata que pongas... Así que ese es el diccionario".

Y por si todo esto fuera poco, existen otros ministros que podrían estar considerando alcanzar algún puesto dentro de la Organización de las Naciones Unidas. "Tengo entendido que Planas (ministro de agricultura) aspira avanzar a otro organismo de la ONU, por lo tanto puede haber overbooking", ha concluido el sindicalista.

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