Óscar Puente, al alcalde de Málaga tras pedir su dimisión: "Es decepcionante. Yo tenía a Paco de la Torre por una persona seria"

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha solicitado este jueves, con los votos de PP y Vox, la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, por su gestión de la crisis ferroviaria que afecta a la provincia, tras quedar cortada la vía el pasado 4 de febrero por el derrumbe de un talud a la altura de Álora. Málaga lleva más de dos meses sin conexión directa de alta velocidad con Madrid, una situación que, según el Consistorio, está provocando importantes consecuencias económicas y laborales.

El ministro de Transportes ha respondido a estas críticas durante su participación en la última jornada del IV Foro Económico de elDiario.es. A su llegada al evento, ha restado importancia a la petición y ha afirmado que "hay tantos ayuntamientos que piden mi dimisión". Asimismo, ha calificado la solicitud de "profundamente infantil y profundamente inmaduro".

Puente también ha mostrado su malestar con el alcalde de Málaga: "es decepcionante. Yo tenía a Paco de Torre como una persona seria. No podemos hacer más y no voy a dimitir, no lo tengo previsto".

Por su parte, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en una entrevista este viernes en el programa Espejo Público, ha recordado que el ministro ha tenido palabras descalificadoras hacia los medios de comunicación locales y ha señalado que "no creemos que sea el papel y la forma de comportarse de un ministro".

El regidor malagueño ha reconocido el esfuerzo que se está realizando para resolver la situación, pero ha criticado la falta de planificación inicial. En este sentido, ha lamentado que no se estudiara con antelación "cuando tiempo se iba a tardar, para poder tomar medidas que compensarán ese retraso".

De la Torre ha subrayado que, de haberse conocido antes el calendario de las obras, se podrían haber articulado medidas de compensación: "si lo hubiéramos sabido en febrero el calendario de desarrollo de las obras el sector turístico y las administraciones del ámbito local hubiéramos podido hacer una campaña de compensaciones".

En esta línea, ha insistido en la responsabilidad del Ministerio: "saber que ocurría y decirlo, si no lo sabían ellos malo porque no han sabido gestionarlo, y si lo sabían y no lo han dicho peor porque tenían que haberlo dicho para que lo supiéramos. Han tenido miedo de decirlo. Es absurdo".

El alcalde ha reiterado su voluntad de colaboración institucional y defendió una actitud basada en la "serenidad y la moderación".

Actualmente, los viajeros deben desplazarse en autobús desde la estación María Zambrano hasta la de Santa Ana, en Antequera, para continuar su trayecto. En este sentido, ha reclamado mejoras en la coordinación entre autobuses y trenes mientras se restablece la conexión directa entre Málaga y Madrid. Como ejemplo, señaló el caso de un pasajero que tuvo que esperar 50 minutos para enlazar su trayecto.

Por último, De la Torre ha advertido que estos problemas están afectando a la ocupación hotelera, aunque ha asegurado que la ciudad sigue trabajando para que la Semana Santa de Málaga se desarrolle con el mayor éxito posible.

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