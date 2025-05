Eligio Hernández, exfiscal genera del Estado: "Decir que la UCO ha filtrado esos 'whattsapps' es una maldad"

Eligio Hernández, exFiscal General del Estado, no quiere pronunciarse sobre hechos que se investigan judicialmente ni sobre sumarios o causas penales que no han concluido. Pero preguntado por esa supuesta llamada a Javier Hidalgo, CEO de Air Europa, y la mujer del presidente del Gobierno, sí que cree que hay indicios. "Parece que sí", dice aunque asegura que es precavido porque "cuando la instrucción culmina puede dar un resultado distinto al que ahora puede entender que existe".

"Claro que estas informaciones me dan que pensar pero procuro que los juicios paralelos no sean definitivos, no sean concluyentes" dice. Recalca que es "tremendamente respetuoso con la labor de los jueces de instrucción".

Defiende a la UCO

Sobre los 'whattsapps' filtrados entre Sánchez y Ábalos y la sospecha que se ha vertido sobre la UCO, Eligio Hernández es tajante: "puedo asegurar que decir que la UCO ha filtrado esos whattsapps es una maldad, es algo que no se puede consentir." asegura. Defiende el trabajo de la UCO y señala que hacen una labor extraordinaria. "La Guardia Civil no se casa con nadie e investiga a cualquier persona, cualquiera que sea su rango".

Por eso defiende que el fiscal debería haber dimitido hace tiempo. "El fiscal tiene mecanismos para desobedecer instrucciones que reciba del Fiscal General del Estado si considera que esa petición es contraria al derecho", zanja tajante.

