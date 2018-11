El joven que agredió al personal sanitario cuando murió su bebé: "Me dijeron que estaba vivo pero yo veía la máquina del corazón a cero"

ALTERCADO EN EL HOSPITAL DE GRANADA

Adrián Heredia, alias 'el gatico', niega la agresión que denunciaba el personal sanitario del Hospital de Granada. "Me volví loco al morir mi bebé, pero no pegué a los médicos", señala. Cuenta que se sintió engañado por el personal sanitario ya que cuando llegó al hospital el día que falleció el pequeño le dijeron que estaba vivo cuando ya había muerto. "Me dijeron que el niño estaba vivo pero yo veía que la máquina del corazón estaba a cero, me engañaron". Reconoce que fue al "discutir sobre el tema de la autopsia" cuando se volvió "loco". "Me puse a darme cabezazos y golpes contra la pared", recuerda.