El dueño del restaurante donde comieron los Reyes en El Palmar revela qué menú eligieron: "Estuvieron muy a gusto"

Los Reyes don Felipe y doña Letizia y las infantas Leonor y Sofía sorprendían a los vecinos de Catarroja, Picanya y Alaquàs, localidades afectadas por la DANA. Ha sido una visita privada de la que no se había comunicado nada.

En su recorrido por estas localidades afectadas los monarcas pararon para comer en El Palmar. Los Reyes apostaron por comer en el restaurante La Albufera. Espejo Público habla con Daniel Gayán, dueño de este establecimiento. Cuenta que la mesa que se reservó no estaba a nombre de los Reyes y que fue una gran sorpresa verles aparecer por la puerta de su establecimiento.

"Entraron por la puerta y nos quedamos todos sorprendidos", señala. "Ver a tus majestades entrando por la puerta de tu local es lo más grande que te puede pasar", aseguraba. Este hostelero agradece enormemente que los Reyes pensaran en Valencia y en El Palmar para parar donde mucha gente vive de la hostelería.

"Somos los únicos que tenemos La Albufera de Valencia"

"Estamos muy agradecidos de que hayan venido aquí, nosotros somos los únicos que tenemos La Albufera de Valencia", señala. Daniel ha compartido con los espectadores de Espejo Público el menú que eligió la familia real. Comieron una paella valenciana, anguila y tomate con ventresca. "Eligieron una comida saludable y estuvieron muy a gusto" mantiene.

Señala Daniel Gayán que políticamente no quiere agradecer nada a ninguna autoridad por la reacción que han tenido tras la DANA. A los que sí quiere hacer extensibles sus agradecimientos es a los Reyes. "Políticamente no me pronuncio", sentencia.

Invita a quien quiera a visitar la zona de El Palmar. "El pueblo esta bien, se puede visitar, hacer un paseo en barca y comerse una paella valenciana o de marisco".

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.