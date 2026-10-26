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Los Bomberos descartan con una "probabilidad muy alta" que haya más heridos por el accidente de autobús en Fogars de Monclús (Barcelona)

El operativo de rescate trabaja sin descanso en la zona de difícil acceso por la que se ha precipitado un autobús dejando 83 heridos. Durante la mañana de este lunes se retirará el vehículo con una grúa de gran tonelaje.

Accidente de autobús en Barcelona

Los Bomberos descartan con una "probabilidad muy alta" que haya más heridos por el accidente de autobús en Fogars de Monclús (Barcelona) | Europa Press

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
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Afortunadamente por el momento no hay que lamentar pérdidas humanas, pero las autoridades lanzan un mensaje de prudencia porque de los 83 heridos, siete están graves y 34 menos graves. La mayoría presentan fracturas y traumatismos de "diferentes categorías". A última hora de este domingo, los Bomberos de la Generalitat descartan con una "probabilidad muy alta" que haya alguna persona más afectada por el accidente de autobús en Fogars de Monclús (Barcelona).

Claudi Gallardo, inspector de los Bomberos, ha explicado que los trabajos de esta noche se han centrado en el entorno del autobús. El radio de búsqueda se ha extendido entre 30 y 40 metros alrededor del autobús. El operativo ha intensificado la búsqueda de personas y han descartado con una "probabilidad muy alta" que hubiera más heridos.

En esta jornada se va a retirar el autobús con una grúa de gran tonelaje, para acabar de comprobar que no haya ninguna víctima mortal. Las tareas de rescate han sido de gran dificultad por la zona y la posición en la que ha quedado el vehículo, y ha indicado que a algunos heridos los han tenido que sacar con cuerdas y se ha debido, igualmente, excarcelar a otros, tras una maniobra de corte de chapa del autocar.

El director médico del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), Jorge Morales, ha informado de que se han movilizado un total de 33 ambulancias para este incidente, dos helicópteros medicalizados y tres equipos completos conjuntamente con los Bomberos de la Generalitat. Han atendido un total de 83 personas, de las que una cuarentena han sido heridos leves, aunque siguen haciéndose valoraciones, hay otras 34 que están en estado menos grave y 7 en estado grave, ya trasladadas todas a diferentes centros hospitalarios de Girona y del entorno metropolitano de Barcelona.

Las causas que provocaron el accidente todavía se están investigando, por el momento se sabe que el vehículo tenía 65 asientos y que se ha salido de la carretera en una vía estrecha, con curvas y finalmente se ha precipitado por un talud.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

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