"El doctor Vela decidió hasta el día en que nací", dice la mujer que ha llevado al Doctor Vela al juzgado

En el madrileño paseo de la Habana se encontraba la clínica San Ramón, dirigida por el doctor Vela. Supuestamente Inés Madrigal nació allí. Ella quiere conocer sus orígenes. Saber si fue o no una niña robada. Su vida es una gran mentira desde el principio. "Vela decidió que yo había nacido el 4 de junio del 69". Quiere llegar hasta el final. Su caso está ahora en el juzgado número 46 de Plaza de Castilla. Su mejor ayuda es la de Inés Pérez, su madre receptora, la única que ha conocido. En 1963 Inés tenía más de 40 años, era estéril y ayudaba a unas religiosas a cuidar niños.

Un día la llamó el doctor Eduardo Vela, pues tenía un regalo para ella. "Me dice que me presente en la clínica con ropa de niño recién nacido. Bajó el doctor y me dijo, te tenemos una niña". Según su testimonio, ratificado en el juzgado, le regalaron una niña aparentemente prematura. "Creo que al ser prematura y tener altas posibilidades de morir, sabían que si lo hacía tendrían que reponer la mercancía y, por eso me regalaron a mi madre", afirma Inés Madrigal. Según la madre de Inés, el doctor Vela le dijo que si a niña la notaba algo raro que le llamara a él, no a otro doctor.

Será la juez quien tenga que determinar responsabilidades. El doctor Vela tendrá que declarar. Inés fue inscrita como niña biológica. Regalada con una filación falsa. Inés Madrigal piensa que es una víctima de una red en la que necesariamente tenían que intervenir muchas personas.