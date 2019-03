Doble crimen de Cuenca: "He matado a Marina, nos lo dijo como de cachondeo"

Valeria es la compañera sentimental de Itsvan el amigo rumano de Sergio Morate y un testigo clave de cómo se desarrolló la huida del presunto asesino de las jóvenes de Cuenca. Ha relatado a Espejo Público cómo sergio Morate les confesó el crimen. "He matado a Marina, nos lo dijo como de cachondeo y nosotros nos lo tomamos a broma", asegura.

Aunque en un primer momento no le creyeron, dice Valeria que temió por ella y su familia cuando se enteró de lo que había sucedido. "Me quedé con la duda y, cuando me quedé sola en la casa me puse a investigar a ver si es cierto. Cuando ví las fotos de las chicas que estaban desaparecidas, me asusté mucho y me puse muy nerviosa. No sabía qué hacer", relata.