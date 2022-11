Le diagnostican un tumor, probablemente cancerígeno, después de varias mamografías con resultado negativo

Francisca ha sido víctima de un error diagnóstico en un tumor de mama con alta probabilidad de ser cáncer. En marzo acudió a la asociación contra el cáncer de Murcia porque le mandaron una carta para hacerse el cribado. Pasaron 3 meses, no recibían los resultados y por correo electrónico le dijeron que el resultado era negativo para cáncer de mama. Eso tuvo lugar en el mes de junio.

A mediados de agosto se notó pinchazos en el pecho y un dolor que no había sentido antes. Sabía que tenía el pecho poliquístico por lo que no se alarmó demasiado. Se palpó el bulto al explorarse pero como en los resultados recientes se determinaba que no había cáncer.

Fue a una cita con su ginecóloga del servicio murciano de salud. Le solicitó una ecografía y mamografía que dio normal. A las dos semanas de eso acudió a un médico privado para salir de dudas. Este médico privado, un radiólogo muy reconocido en la región, le hace una ecografía y le diagnostica un tumor posiblemente cancerígeno a falta de una biopsia de 2,5 milímetros. Esta nueva prueba, que se realizó en el mes de octubre, alarmó a Francisca que comentó al médico que tenía una mamografía reciente.

El facultativo le cuenta que tiene una mama densa y posiblemente no lo habrían visto por ese motivo. Habló con la asociación española contra el cáncer donde se hizo la primera mamografía con el radiólogo. Le dijeron que en el caso de la mama densa es necesario en un alto porcentaje de casos hacer una prueba complementaria porque no se ve bien.

Lamenta que a otras personas les ocurra lo mismo que a ella y por no repetirle las pruebas no les diagnostiquen a tiempo. "Las mujeres no sabemos qué tipo de mama tenemos si no nos lo dicen, nosotros nos fiamos de ese cribado que para las personas como yo no les sirva para nada".